Более 150 жителей получили травмы. Что мешает коммунальщикам Бреста бороться с гололёдом?

Новости Беларуси. Утром 3 декабря Брест превратился в настоящий каток. Ледяная корка покрыла дороги города, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

И это как раз в то время, когда большинство жителей добирались на работу. Как итог – почти полсотни ДТП и переполненные травмпункты. И, как уверяет наш корреспондент Петр Бутрим, то ли еще будет.

Петр Бутрим, СТВ:

Опасная комбинация дождя и ночных заморозков сделала утро брестчан крайне непредсказуемым. Почти две сотни человек эта скользкая дорожка привела в больницу. В приемном отделении до сих пор можно наблюдать очереди. Почти все пострадавшие травмы получили из-за гололеда.

Дороги и тротуары покрылись коркой льда еще глубокой ночью. Первого пострадавшего доставили больницу в 6.30. С легкими травмами до врачей люди добирались самостоятельно. Многих привозили на машинах скорой помощи. В числе самых частых записей в больничных листах – переломы, ушибы и сотрясения после падений на льду.

Вадим Головко, главный врач Брестской городской больницы скорой медицинской помощи:

Приняты меры для оказания помощи. Отменили в травматологии плановые операции. Весь персонал травматологического отделения оказывает экстренную помощь. Работаем в три потока. Сотрудничаем со станцией скорой помощи. Также направляем часть пациентов в другие больницы. Среди тех, кто утром до работы так и не доехал – Любовь Бовсуновская. Женщина поскользнулась и упала, когда выходила из автобуса. Вердикт травматолога – растяжение связок голеностопа.

Любовь Бовсуновская, житель Бреста:

Очень скользко было. Очень. Я не знаю, чем занимаются наши дворники. Почему нигде не было посыпано, хотя бы где скопление народа?

По словам коммунальщиков, к гололеду службы были готовы. И даже заранее обработали проезжую часть и тротуары. Другое дело, что дождь не прекращался. Из-за этого на рассыпанном песке то и дело образовывалась новая корка льда.

Олег Нестерчук, заместитель директора по санитарии КУП «Коммунальник»:

Были задействованы порядка 180 человек на посыпке тротуаров, 18 пескоразбрасывателей.

Не лучше ситуация была и на автомобильных дорогах. В течение пяти утренних часов – аж 45 ДТП – это в десять раз больше, чем в обычные дни.

Наталия Милюкова, и. о. начальника отделения по агитации и пропаганде ГАИ УВД Брестского облисполкома:

Основной всплеск дорожных аварий наблюдается на дворовых территориях, на выездах с прилегающих территорий, а также на парковках.