Почему на белорусско-литовской границе уже вторую неделю скапливаются очереди из грузовиков?
Новости Беларуси. На белорусско-литовской границе вторую неделю скапливаются очереди из грузовиков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Около полутысячи большегрузов стоят на подъездах к пунктам пропуска.
Самая сложная ситуация – в «Каменном Логе»: там затор растянулся на несколько километров. Вереницы грузовиков также стоят в «Привалке», «Котловке» и «Беняконях».
В соцсетях стала появляться информация, что на рост очередей повлияла политическая ситуация между Беларусью и Евросоюзом. Но ее опровергают как сотрудники границы, так и сами водители.
Осенью традиционно вырастает транспортный поток. Перевозчики спешат в конце года закрыть сделки. К тому же, начинается подготовка к новогодним праздникам.
Пункт пропуска «Привалка» готов оформлять в сутки более 300 грузов, но не всегда получается ритмично работать с сопредельной стороной. Ведь там пункты пропуска не рассчитаны на такую нагрузку.
Стою часов, может, восемь. Медленно работают.
У нас все на терминале, как мы говорим, забито, а получается, литовцы не принимают. Иногда литовцы быстро работают, иногда медленно. С чем это связано, я не берусь уточнять.
Вадим Шематович, заместитель начальника отдела таможенных операций и контроля таможенного поста «Привалка»:
Вы видите очередь транспортных средств, ожидающих въезда на литовскую сторону.
А вот это белорусский терминал. Здесь находятся транспортные средства, которые уже оформлены нашей стороной и ожидают приема сопредельной литовской стороной.
Их количество – около 50, а за шлагбаумом стоит еще больше. Такая ситуация продолжается уже не первый год.
Литовское направление также популярно у перевозчиков из-за отсутствия ограничений на ввоз топлива в баке. Тем не менее, специалисты рекомендуют водителям в целях экономии времени для въезда в Евросоюз выбирать альтернативные пункты пропуска, например, польское направление.