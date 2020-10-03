Почему на белорусско-литовской границе уже вторую неделю скапливаются очереди из грузовиков?

Новости Беларуси. На белорусско-литовской границе вторую неделю скапливаются очереди из грузовиков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Около полутысячи большегрузов стоят на подъездах к пунктам пропуска. Самая сложная ситуация – в «Каменном Логе»: там затор растянулся на несколько километров. Вереницы грузовиков также стоят в «Привалке», «Котловке» и «Беняконях».

В соцсетях стала появляться информация, что на рост очередей повлияла политическая ситуация между Беларусью и Евросоюзом. Но ее опровергают как сотрудники границы, так и сами водители. Осенью традиционно вырастает транспортный поток. Перевозчики спешат в конце года закрыть сделки. К тому же, начинается подготовка к новогодним праздникам. Пункт пропуска «Привалка» готов оформлять в сутки более 300 грузов, но не всегда получается ритмично работать с сопредельной стороной. Ведь там пункты пропуска не рассчитаны на такую нагрузку.

Стою часов, может, восемь. Медленно работают.

У нас все на терминале, как мы говорим, забито, а получается, литовцы не принимают. Иногда литовцы быстро работают, иногда медленно. С чем это связано, я не берусь уточнять.

Вадим Шематович, заместитель начальника отдела таможенных операций и контроля таможенного поста «Привалка»:

Вы видите очередь транспортных средств, ожидающих въезда на литовскую сторону.

А вот это белорусский терминал. Здесь находятся транспортные средства, которые уже оформлены нашей стороной и ожидают приема сопредельной литовской стороной.

Их количество – около 50, а за шлагбаумом стоит еще больше. Такая ситуация продолжается уже не первый год.