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Почему на белорусско-литовской границе уже вторую неделю скапливаются очереди из грузовиков?

03 октября 2020 14:40
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Новости Беларуси. На белорусско-литовской границе вторую неделю скапливаются очереди из грузовиков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Около полутысячи большегрузов стоят на подъездах к пунктам пропуска.

Самая сложная ситуация – в «Каменном Логе»: там затор растянулся на несколько километров. Вереницы грузовиков также стоят в «Привалке», «Котловке» и «Беняконях».

Почему на белорусско-литовской границе уже вторую неделю скапливаются очереди из грузовиков?-1

В соцсетях стала появляться информация, что на рост очередей повлияла политическая ситуация между Беларусью и Евросоюзом. Но ее опровергают как сотрудники границы, так и сами водители.

Осенью традиционно вырастает транспортный поток. Перевозчики спешат в конце года закрыть сделки. К тому же, начинается подготовка к новогодним праздникам.  

Пункт пропуска «Привалка» готов оформлять в сутки более 300 грузов, но не всегда получается ритмично работать с сопредельной стороной. Ведь там пункты пропуска не рассчитаны на такую нагрузку.  

Почему на белорусско-литовской границе уже вторую неделю скапливаются очереди из грузовиков?-4

Стою часов, может, восемь. Медленно работают.

Почему на белорусско-литовской границе уже вторую неделю скапливаются очереди из грузовиков?-7

У нас все на терминале, как мы говорим, забито, а получается, литовцы не принимают. Иногда литовцы быстро работают, иногда медленно. С чем это связано, я не берусь уточнять.

Почему на белорусско-литовской границе уже вторую неделю скапливаются очереди из грузовиков?-10

Вадим Шематович, заместитель начальника отдела таможенных операций и контроля таможенного поста «Привалка»:
Вы видите очередь транспортных средств, ожидающих въезда на литовскую сторону.

Почему на белорусско-литовской границе уже вторую неделю скапливаются очереди из грузовиков?-13

А вот это белорусский терминал. Здесь находятся транспортные средства, которые уже оформлены нашей стороной и ожидают приема сопредельной литовской стороной.

Почему на белорусско-литовской границе уже вторую неделю скапливаются очереди из грузовиков?-16

Их количество около 50, а за шлагбаумом стоит еще больше. Такая ситуация продолжается уже не первый год.

Почему на белорусско-литовской границе уже вторую неделю скапливаются очереди из грузовиков?-19

Литовское направление также популярно у перевозчиков из-за отсутствия ограничений на ввоз топлива в баке. Тем не менее, специалисты рекомендуют водителям в целях экономии времени для въезда в Евросоюз выбирать альтернативные пункты пропуска, например, польское направление.

# Государственная граница Беларуси # общество # Вадим Шематович # Фотофакт

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