«Мы уважаем разные мнения». Белорусы о том, почему для них так важно поучаствовать в автопробеге в поддержку мира

Новости Беларуси. От границы с Российской Федерацией до Брестской крепости. Масштабный автопробег под девизом «За единую Беларусь!» прошел 3 октября в стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ранним утром десятки автомобилей под государственными флагами отправились в путь длиной в 600 километров. Алёна Ланская приняла участие в автопробеге. И вот что рассказывает

Неравнодушные к судьбе страны белорусы, объединившись в колонну машин, проследовали по трассе М1. На протяжении всего маршрута к ним присоединялись активисты из разных районов страны. Промежуточными пунктами стали 13 городов. В их числе Орша, Борисов, Минск, Несвиж, Барановичи и Кобрин.

В веренице автомобилей люди разных поколений и профессий, кто-то приехал всей семьей, кто-то с друзьями. Как рассказали сами участники пробега – всех их объединяет одна цель: не дать развалить страну, сохранить в ней спокойствие и порядок.

Такое мероприятие очень важное, поскольку все-таки оппозиция нам пытается рассказать, что нас нет, что нас меньшинство, что нас не слышно. Мы хотим показать, что мы действительно есть, что мы тоже народ.

Я за последнее время объездила немало городов и стран и могу точно сказать, что наш город, наша страна самая лучшая, самая чистая, самая спокойная. «Ни один переворот не принёс счастья людям». Белорусы рассказывают, почему принимают участие в автопробеге

Мы уважаем разные мнения, но мы не приемлем наплевательского и хамского отношения и к нам, и к тому, чего мы достигли. Поэтому диалог всегда должен быть, диалог должен быть конструктивным. Но если диалог строится на принципе «кто кого перекричит», тогда нам такое не подходит.

Сегодня для нас большой праздник – это единение народа, настоящих патриотов, людей, кому небезразлична судьба нашей республики.