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«Хочу пригласить вас на прогулку по городу». Вот так проходила акция протеста в Солигорске, и о чём говорили люди на улицах

03 октября 2020 17:22
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Новости Беларуси. Вместо обещанных тысяч едва насчитали сотню. Заявленный Telegram-координаторами «масштабный марш» в Солигорске не оправдал ожиданий организаторов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Перенести беспорядки из столицы в область, мягко говоря, не удалось. Массовости не получилось – утверждает Ксения Худолей.  

«Хочу пригласить вас на прогулку по городу». Вот так проходила акция протеста в Солигорске, и о чём говорили люди на улицах-1

Протестная миграция субботних акций обещала быть масштабной и красочной. Выражать недовольство главный координатор белорусских беспорядков из Польши призывал в Солигорске. Но то ли каналы связи дали сбой, то ли из-за границы команды плохо слышно...  

«Хочу пригласить вас на прогулку по городу». Вот так проходила акция протеста в Солигорске, и о чём говорили люди на улицах-4

Ксения Худолей, корреспондент СТВ:
15 минут от начала так называемого протеста. Пока все спокойно. В центре Солигорска проходит традиционная осенняя ярмарка. И никаких беспокойств. Видимо, рассыпался протест, так и не успев начаться. Ну или придется еще немного подождать.  

«Хочу пригласить вас на прогулку по городу». Вот так проходила акция протеста в Солигорске, и о чём говорили люди на улицах-7

Ждать начала переехавшего из Минска протеста нам пришлось еще полчаса. В парк в центре города подтянулось около 100 человек. Что же – «масштабно». Не удивили митингующие и ответами на элементарные вопросы журналистов. Все как обычно: «Мы проходили мимо».  

«Хочу пригласить вас на прогулку по городу». Вот так проходила акция протеста в Солигорске, и о чём говорили люди на улицах-10

Мы уходим. Мы прошли и уходим.

«Хочу пригласить вас на прогулку по городу». Вот так проходила акция протеста в Солигорске, и о чём говорили люди на улицах-13

– Вы знаете все прекрасно.  

Ксения Худолей:  
Но вы не хотите отвечать на вопросы?  

– Не хочу.  

Ксения Худолей:  
Вот только у проходящих мимо подозрительно быстро появился предводитель. На прогулку по городу шахтеров митингующую «сотню» пригласил никто иной, как активист стачкома «Беларуськалий».  

«Хочу пригласить вас на прогулку по городу». Вот так проходила акция протеста в Солигорске, и о чём говорили люди на улицах-16

«Хочу пригласить вас на прогулку по городу». Вот так проходила акция протеста в Солигорске, и о чём говорили люди на улицах-18

Поскольку я тут более-менее медийный, хочу пригласить вас на прогулку по городу.  

Ксения Худолей:  
На предупреждения милиции о незаконности акции митингующие, по традиции, не реагировали. А вот реакцию на последовавшие задержания даже острой не назовешь. Тут будто сработал детонатор женских истерик.  

«Хочу пригласить вас на прогулку по городу». Вот так проходила акция протеста в Солигорске, и о чём говорили люди на улицах-21

Надо с двух сторон показывать.  
Просто задержали и увезли.  

Ксения Худолей:  
Вот сейчас женщина кричит просто так.  

Ее мужа увели ни за что.  
Мы не участвуем в акции. Мы пришли попить чай на лавочке.  

«Хочу пригласить вас на прогулку по городу». Вот так проходила акция протеста в Солигорске, и о чём говорили люди на улицах-24

«Хочу пригласить вас на прогулку по городу». Вот так проходила акция протеста в Солигорске, и о чём говорили люди на улицах-26

В Республике Беларусь есть Конституция, и в Конституции написано, как должна проходить инаугурация. Вы согласны с этим?  

Ксения Худолей:  
Что вас не устроило в инаугурации?  

Меня никто туда не приглашал.  

Ксения Худолей:  
О чаепитии компания не врала. При близком общении градус «цейлонского» нельзя было не заметить. А еще невооруженным глазом видна общая для всех «гуляющих» позиция – не отвечать на неудобные вопросы, отрицать все, что не вписывается в Telegram-идеологию.  

«Хочу пригласить вас на прогулку по городу». Вот так проходила акция протеста в Солигорске, и о чём говорили люди на улицах-29

Дети – какие они вырастут дальше? Им нарушается психика.  

Ксения Худолей:  
Зачем тогда детей брать с собой на акции?  

На какие акции?  

Ксения Худолей:  
Это конкретно была акция. Она была проанонсирована в Telegram-каналах. Мы бы не приехали, если бы сами об этом не прочитали.  

Если завтра напишут, что здесь будет что-то происходить, а я оказался здесь – меня забирают. Сколько случаев таких, когда люди проходили просто мимо? Совершенно случайно.  

Ксения Худолей:  
Тысячи человек – мимо.  

Мимо, да.  

«Хочу пригласить вас на прогулку по городу». Вот так проходила акция протеста в Солигорске, и о чём говорили люди на улицах-32

Что же, резюмируем «многотысячный» субботний протест. 120 участников, 20 задержанных, четверть из которых – приезжие. Кажется, попытка протестных гастролей провалилась глубоко в солигорские шахты.  

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# Акции протеста # общество # Ксения Худолей # Фотофакт

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