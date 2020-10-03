«Хочу пригласить вас на прогулку по городу». Вот так проходила акция протеста в Солигорске, и о чём говорили люди на улицах
Новости Беларуси. Вместо обещанных тысяч едва насчитали сотню. Заявленный Telegram-координаторами «масштабный марш» в Солигорске не оправдал ожиданий организаторов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Перенести беспорядки из столицы в область, мягко говоря, не удалось. Массовости не получилось – утверждает Ксения Худолей.
Протестная миграция субботних акций обещала быть масштабной и красочной. Выражать недовольство главный координатор белорусских беспорядков из Польши призывал в Солигорске. Но то ли каналы связи дали сбой, то ли из-за границы команды плохо слышно...
Ксения Худолей, корреспондент СТВ:
15 минут от начала так называемого протеста. Пока все спокойно. В центре Солигорска проходит традиционная осенняя ярмарка. И никаких беспокойств. Видимо, рассыпался протест, так и не успев начаться. Ну или придется еще немного подождать.
Ждать начала переехавшего из Минска протеста нам пришлось еще полчаса. В парк в центре города подтянулось около 100 человек. Что же – «масштабно». Не удивили митингующие и ответами на элементарные вопросы журналистов. Все как обычно: «Мы проходили мимо».
Мы уходим. Мы прошли и уходим.
– Вы знаете все прекрасно.
Ксения Худолей:
Но вы не хотите отвечать на вопросы?
– Не хочу.
Ксения Худолей:
Вот только у проходящих мимо подозрительно быстро появился предводитель. На прогулку по городу шахтеров митингующую «сотню» пригласил никто иной, как активист стачкома «Беларуськалий».
Поскольку я тут более-менее медийный, хочу пригласить вас на прогулку по городу.
Ксения Худолей:
На предупреждения милиции о незаконности акции митингующие, по традиции, не реагировали. А вот реакцию на последовавшие задержания даже острой не назовешь. Тут будто сработал детонатор женских истерик.
– Надо с двух сторон показывать.
– Просто задержали и увезли.
Ксения Худолей:
Вот сейчас женщина кричит просто так.
– Ее мужа увели ни за что.
Мы не участвуем в акции. Мы пришли попить чай на лавочке.
– В Республике Беларусь есть Конституция, и в Конституции написано, как должна проходить инаугурация. Вы согласны с этим?
Ксения Худолей:
Что вас не устроило в инаугурации?
– Меня никто туда не приглашал.
Ксения Худолей:
О чаепитии компания не врала. При близком общении градус «цейлонского» нельзя было не заметить. А еще невооруженным глазом видна общая для всех «гуляющих» позиция – не отвечать на неудобные вопросы, отрицать все, что не вписывается в Telegram-идеологию.
– Дети – какие они вырастут дальше? Им нарушается психика.
Ксения Худолей:
Зачем тогда детей брать с собой на акции?
– На какие акции?
Ксения Худолей:
Это конкретно была акция. Она была проанонсирована в Telegram-каналах. Мы бы не приехали, если бы сами об этом не прочитали.
– Если завтра напишут, что здесь будет что-то происходить, а я оказался здесь – меня забирают. Сколько случаев таких, когда люди проходили просто мимо? Совершенно случайно.
Ксения Худолей:
Тысячи человек – мимо.
– Мимо, да.