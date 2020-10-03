«Хочу пригласить вас на прогулку по городу». Вот так проходила акция протеста в Солигорске, и о чём говорили люди на улицах

Перенести беспорядки из столицы в область, мягко говоря, не удалось. Массовости не получилось – утверждает Ксения Худолей.

Новости Беларуси. Вместо обещанных тысяч едва насчитали сотню. Заявленный Telegram-координаторами «масштабный марш» в Солигорске не оправдал ожиданий организаторов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Протестная миграция субботних акций обещала быть масштабной и красочной. Выражать недовольство главный координатор белорусских беспорядков из Польши призывал в Солигорске. Но то ли каналы связи дали сбой, то ли из-за границы команды плохо слышно...

Ксения Худолей, корреспондент СТВ: 15 минут от начала так называемого протеста. Пока все спокойно. В центре Солигорска проходит традиционная осенняя ярмарка. И никаких беспокойств. Видимо, рассыпался протест, так и не успев начаться. Ну или придется еще немного подождать.

Ждать начала переехавшего из Минска протеста нам пришлось еще полчаса. В парк в центре города подтянулось около 100 человек. Что же – «масштабно». Не удивили митингующие и ответами на элементарные вопросы журналистов. Все как обычно: «Мы проходили мимо».

Мы уходим. Мы прошли и уходим.

Ксения Худолей: Вот только у проходящих мимо подозрительно быстро появился предводитель. На прогулку по городу шахтеров митингующую «сотню» пригласил никто иной, как активист стачкома «Беларуськалий».

Ксения Худолей: Но вы не хотите отвечать на вопросы?

– Вы знаете все прекрасно.

Ксения Худолей: На предупреждения милиции о незаконности акции митингующие, по традиции, не реагировали. А вот реакцию на последовавшие задержания даже острой не назовешь. Тут будто сработал детонатор женских истерик.

Поскольку я тут более-менее медийный, хочу пригласить вас на прогулку по городу.

– Ее мужа увели ни за что. Мы не участвуем в акции. Мы пришли попить чай на лавочке.

Ксения Худолей: Вот сейчас женщина кричит просто так.

– Надо с двух сторон показывать. – Просто задержали и увезли.

– В Республике Беларусь есть Конституция, и в Конституции написано, как должна проходить инаугурация. Вы согласны с этим?

Ксения Худолей:

Что вас не устроило в инаугурации?

– Меня никто туда не приглашал.

Ксения Худолей:

О чаепитии компания не врала. При близком общении градус «цейлонского» нельзя было не заметить. А еще невооруженным глазом видна общая для всех «гуляющих» позиция – не отвечать на неудобные вопросы, отрицать все, что не вписывается в Telegram-идеологию.