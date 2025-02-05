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Уличная мода. Поговорили с минчанами о зимних трендах

05 февраля 2025 12:39
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Уличная мода. Поговорили с минчанами о зимних трендах -1

Занимаюсь дизайном одежды, модельер-конструктор, пальто шила сама, просто потому что хотела именно такую ткань, длину макси, массивные плечи. Сделала еще такие завязки, которыми можно регулировать пальто по уровню притупленности. Актуальный каблук сейчас, удобный, с удовольствием ношу.

Уличная мода. Поговорили с минчанами о зимних трендах -3

Считаю, что нужно во все сезоны одеваться красиво. Эта зима не исключение. Я всегда стараюсь выбирать женственные, нежные вещи, а вообще люблю белые вещи, даже зимой. 

Уличная мода. Поговорили с минчанами о зимних трендах -5

У меня нет определенно стиля, ношу то, что нравится мне. В универе можно вдохновиться, гуманитарии одеваются просто великолепно. 

Подробности в видео

# Мода # Опрос # Опрос минчан

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