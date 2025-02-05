Уличная мода. Поговорили с минчанами о зимних трендах

Занимаюсь дизайном одежды, модельер-конструктор, пальто шила сама, просто потому что хотела именно такую ткань, длину макси, массивные плечи. Сделала еще такие завязки, которыми можно регулировать пальто по уровню притупленности. Актуальный каблук сейчас, удобный, с удовольствием ношу.

Считаю, что нужно во все сезоны одеваться красиво. Эта зима не исключение. Я всегда стараюсь выбирать женственные, нежные вещи, а вообще люблю белые вещи, даже зимой.