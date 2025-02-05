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Январь 2025 года в Беларуси стал самым тёплым за всю историю метеонаблюдений

05 февраля 2025 10:42
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Самый теплый в истории. Январь 2025-го в Беларуси побил все температурные рекорды. Среднемесячные показатели составили плюс 1,2 градуса, что на 5,3 выше климатической нормы. За весь период метеонаблюдений в нашей стране, подобные значения зафиксированы впервые, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Январь 2025 года в Беларуси стал самым тёплым за всю историю метеонаблюдений-2

Наибольшие отклонения от нормы наблюдались в Витебской и Могилевской областях, в среднем 5,8 градуса. Максимальная температура воздуха за месяц была отмечена на станции Пинск 27 января. Столбик термометра поднялся до отметки 12,8 градуса со знаком плюс. Что касается осадков, они были неравномерными, а за месяц по стране выпало около 31 миллиметра – 75 % от климатической нормы.

# Погода в Беларуси

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