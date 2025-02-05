Трудовые коллективы и жители Минской области представили проекты по улучшению инфраструктуры региона

Активизировать волонтерское движение и реализацию гражданских инициатив – такую задачу поставил глава государства, объявляя 2025-й – Годом благоустройства. Чтобы сделать наш общий дом комфортным, безопасным, современным – подключиться к делу должны все белорусы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Призыв главы государства услышан. Уже в ближайшее время в Минской области появятся новые объекты и туристические маршруты. Трудовые коллективы и неравнодушные жители представили свои проекты по улучшению инфраструктуры региона. В большинстве своем, это предложения по обустройству дворовых территорий, спортивных объектов, реконструкции памятников и мест боевой славы. Есть также инициативы, в основе которых строительство и обновление зон отдыха. Всего в конкурсную комиссию поступило 35 проектов. Все они направлены на улучшение качества жизни в малых населенных пунктах. Предложения будут внимательно рассмотрены, а лучшие получат поддержку из областного бюджета. Жюри оценивает инновационность, актуальность идеи, социальную, экономическую и экологическую составляющие.

Людмила Кананович, председатель Молодечненского районного Совета депутатов:

Наш проект называется «Березинский парк, красота природы, наследие, история и будущее». Он располагается в Молодеченском районе в агрогородке Березинское Городиловского сельского совета. Это инициатива возникла у граждан, потому что этот парк – ботанический памятник природы. Он сегодня очень востребован у жителей, там и сейчас проходит много мероприятий и концертов. Люди туда приходят отдыхать. Граждане, которые объединились одной идеей, решили наполнить его еще локациями.