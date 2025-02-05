Трудовые коллективы и жители Минской области представили проекты по улучшению инфраструктуры региона
Активизировать волонтерское движение и реализацию гражданских инициатив – такую задачу поставил глава государства, объявляя 2025-й – Годом благоустройства. Чтобы сделать наш общий дом комфортным, безопасным, современным – подключиться к делу должны все белорусы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Призыв главы государства услышан. Уже в ближайшее время в Минской области появятся новые объекты и туристические маршруты. Трудовые коллективы и неравнодушные жители представили свои проекты по улучшению инфраструктуры региона.
В большинстве своем, это предложения по обустройству дворовых территорий, спортивных объектов, реконструкции памятников и мест боевой славы. Есть также инициативы, в основе которых строительство и обновление зон отдыха. Всего в конкурсную комиссию поступило 35 проектов. Все они направлены на улучшение качества жизни в малых населенных пунктах. Предложения будут внимательно рассмотрены, а лучшие получат поддержку из областного бюджета. Жюри оценивает инновационность, актуальность идеи, социальную, экономическую и экологическую составляющие.
Людмила Кананович, председатель Молодечненского районного Совета депутатов:
Наш проект называется «Березинский парк, красота природы, наследие, история и будущее». Он располагается в Молодеченском районе в агрогородке Березинское Городиловского сельского совета. Это инициатива возникла у граждан, потому что этот парк – ботанический памятник природы. Он сегодня очень востребован у жителей, там и сейчас проходит много мероприятий и концертов. Люди туда приходят отдыхать. Граждане, которые объединились одной идеей, решили наполнить его еще локациями.
Наталья Якубицкая, заместитель председателя Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Такие проекты позволяют реализовать идеи, которые наши граждане предлагают. То есть они связаны с наведением порядка на земле, с благоустройством, с формированием эстетики населенных пунктов. Такие места становятся любимыми для людей, центром и местами притяжения. Возможность софинансирования позволяет объединить усилия граждан, государства и организаций.
Благоустройство родной земли остается заботой не только местных властей, на это не раз обращал внимание Президент, свой вклад в общее дело должен вносить каждый, тогда и результат будет весомым.