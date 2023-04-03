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«Укрупнять предприятие надо грамотно». Как спасают слабые хозяйства в Минской области

03 апреля 2023 19:55
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Новости Беларуси. Создание комфортных условий для жизни в сельской местности. На это в ежегодном Послании к белорусскому народу и Национальному собранию обратил внимание глава государства Александр Лукашенко, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

«Укрупнять предприятие надо грамотно». Как спасают слабые хозяйства в Минской области-1

В центральном регионе в этом направлении работу ведут комплексно. Создают рабочие места. А далее обеспечивают комфорт. Так, на филиале «Фалько-Агро» агрокомбината «Дзержинский» 80 % работников обеспечены жильем. Особое внимание здесь молодым специалистам. К слову, агрокомбинат «Дзержинский» – это крупный холдинг с полным циклом производства: от цеха до прилавка. Что позволяет работать эффективно, максимально использовать ресурсы и повышать заработную плату.

«Укрупнять предприятие надо грамотно». Как спасают слабые хозяйства в Минской области-4

Вадим Кунц, директор филиала «Фалько-Агро» агрокомбината «Дзержинский»:
Укрупнять предприятие надо грамотно. Например, если сразу предприятие сделать большим, соединить в кучу много убыточных или слабых хозяйств, то это путь в никуда. Сегодня нужно грамотно, как у нас на комбинате подсоединяли несколько хозяйств небольших. Когда мы окрепли, когда самостоятельными более-менее в финансовом плане стали, нам стали добавлять еще хозяйства, которые мы сегодня тянем. Поэтому постепенно в совокупности это уже производство намного мощнее, намного сильнее, здесь экономика начинает работать.

«Укрупнять предприятие надо грамотно». Как спасают слабые хозяйства в Минской области-7

Особое внимание на предприятии уделяют профессиональному росту. Растят для себя же кадры. Ежегодно «Фалько-Агро» набирает на практику студентов с дальнейшим трудоустройством. В ближайшее время здесь ожидают 25 старшекурсников.

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# Государственная политика в области сельского хозяйства # общество # Вадим Кунц # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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