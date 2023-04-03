В городской ратуше прошёл молодёжный стрим, посвящённый Дню единения народов Беларуси и России

Новости Беларуси. Активисты БРСМ оцифруют неизвестные ранее воинские захоронения в Минске. Об этом шла речь во время круглого стола «Дружба народов – сила народов». Международный молодежный стрим, посвященный Дню единения народов Беларуси и России, прошел в городской Ратуше, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Среди участников – представители проекта «Минская смена», активисты БРСМ и работающая молодежь. Также онлайн подключились 9 районов. С российской стороны по Сети присоединились представители 7 городов, в том числе побратимов Минска – Мурманска, Новосибирска и Уфы. Участники говорили о значении союзных отношений и о совместных мероприятиях.

Даниил Брановицкий, студент Академии управления при Президенте Беларуси:

Круглый стол очень важен для взаимодействия молодежи Российской Федерации и Республики Беларусь. Это и совместная проектная деятельность, это и совместные круглые столы, семинары, форумы, диалоговые площадки. Перенимание опыта очень важно как с их стороны, так и с нашей. Мы можем этим опытом поделиться.

Ольга Чемоданова, начальник главного управления идеологической работы и по делам молодежи Мингорисполкома:

Нас объединяет очень многое. День единения народов Беларуси и России – это государственный праздник. Самое главное то, что наша молодежь сегодня очень активно выражает свое желание встречаться и общаться с молодежью Российской Федерации.