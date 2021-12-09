Украсит дом и создаст атмосферу праздника. Делаем рождественский венок своими руками

Новый год в двери к нам стучится. Самое время посеребрить дома россыпью гирлянд. Зимняя сказка немыслима без рождественского венка. Для волшебного хендмейда нам понадобится гибкая каленая проволока и веточки датской пихты – нобилис. Она не мягкая, не осыпается, хранится минимум год, источает аромат праздника. Найти такое сокровище можно в флористических магазинах.

Александра Авласович, флорист, декоратор:

Нам понадобится соломенная основа, каркас можно взять любого размера. Сперва примотаем проволоку к венку, берем сначала более крупную веточку, прикладываем, и можно взять какую-то более мелкую, чтобы сразу приматывать. Веточки могут где-то вываливаться, иногда даже нужно прокручивать несколько раз. Дальше для разнообразия возьмем веточки можжевельника.

Чередуем веточки пихты, можжевельника и плотно заполняем венок. Смотрите, чтобы не оставалось пробелов, было пышно и красиво. Когда зеленая база готова, достаем из ларца украшения. Оленей Санты, колядные зорачки, рябиновые бусы, в лавках по декору полно чудес.

Александра Авласович:

Сделаем с олененком, к нему будут более крупные шарики. Первое, что мы делаем, выставляем крупные акценты. Старайтесь выбирать в гамме, которая будет сочетаться, если мы берем золотистый, кремовый цвет, к нему может подойти натуральный коричневый декор. Можно красный с золотым сочетать или красное с бордовым, синий с серебристым. Маленькие шарики хорошо группировать вместе. Шишки наполнят венок магией леса. Составьте примерно композицию, как черновик. И если душа довольна, закрепляйте детали клеем-пистолетом. Плотно прижимайте к веточкам и убирайте лишние паутинки.

Александра Авласович:

Получился такой вот золотисто-коричнепихты-можжевельникавый веночек, который украсит ваш дом и добавит атмосферу праздника. Северное сияние добавим настольной композицией. Гости растают от восторга. Интерьер преобразится.

Анастасия Волкович, флорист, декоратор:

Делается на пластмассовой основе. Такой поддон можно купить в любом флористическом магазине, берется флористический оазис – это пена для живых цветов, она кладется в воду, набухает и в нее вставляются елочки нобилиса, они будут стоять долго. Мы разрезаем ее напополам, оборачиваем простой пищевой пленкой, чтобы не протекало, вставляем в наш поддон, и основа уже готова. Теперь мы берем веточки нобилиса, обязательно нужно зачистить стебель, вставляем в нашу композицию.

Заполняем все пространство, добавляем нотки можжевельника, пока не получится пушистая шапка. Начинаем размалевывать хвойное полотно. Вместо красок – корзина даров: арахис, каштаны, желуди. Натуральность всегда в тренде. Засушенные дольки цитрусов и палочки корицы сделают рождественские деньки еще вкуснее.

Анастасия Волкович:

Если вы хотите придать сияния вашим шишечкам, просто промазывайте их клеем ПВА, разбавленной водой 50 на 50, сверху посыпаете глиттером, даете им высохнуть. И будет такая красота. Кульминация – свечки. Выбирайте и располагайте по вкусу. Есть специальные подсвечники, чтобы на шпажках вписать в композицию. Расставляем акценты в холодной гамме. Синий иней, металл льдинок, кружева снежинок – фавориты 2022. Все закрепляем горячим клеем и кружимся в хлопьях.