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Украсит дом и создаст атмосферу праздника. Делаем рождественский венок своими руками

09 декабря 2021 07:53
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Новый год в двери к нам стучится. Самое время посеребрить дома россыпью гирлянд. Зимняя сказка немыслима без рождественского венка. Для волшебного хендмейда нам понадобится гибкая каленая проволока и веточки датской пихты – нобилис. Она не мягкая, не осыпается, хранится минимум год, источает аромат праздника. Найти такое сокровище можно в флористических магазинах.  

Украсит дом и создаст атмосферу праздника. Делаем рождественский венок своими руками-1

Александра Авласович, флорист, декоратор:  
Нам понадобится соломенная основа, каркас можно взять любого размера. Сперва примотаем проволоку к венку, берем сначала более крупную веточку, прикладываем, и можно взять какую-то более мелкую, чтобы сразу приматывать. Веточки могут где-то вываливаться, иногда даже нужно прокручивать несколько раз. Дальше для разнообразия возьмем веточки можжевельника.  

Украсит дом и создаст атмосферу праздника. Делаем рождественский венок своими руками-4

Чередуем веточки пихты, можжевельника и плотно заполняем венок. Смотрите, чтобы не оставалось пробелов, было пышно и красиво. Когда зеленая база готова, достаем из ларца украшения. Оленей Санты, колядные зорачки, рябиновые бусы, в лавках по декору полно чудес.  

Украсит дом и создаст атмосферу праздника. Делаем рождественский венок своими руками-7

Александра Авласович:  
Сделаем с олененком, к нему будут более крупные шарики. Первое, что мы делаем, выставляем крупные акценты. Старайтесь выбирать в гамме, которая будет сочетаться, если мы берем золотистый, кремовый цвет, к нему может подойти натуральный коричневый декор.  Можно красный с золотым сочетать или красное с бордовым, синий с серебристым.  

Маленькие шарики хорошо группировать вместе. Шишки наполнят венок магией леса. Составьте примерно композицию, как черновик. И если душа довольна, закрепляйте детали клеем-пистолетом. Плотно прижимайте к веточкам и убирайте лишние паутинки.  

Украсит дом и создаст атмосферу праздника. Делаем рождественский венок своими руками-10

Александра Авласович:  
Получился такой вот золотисто-коричнепихты-можжевельникавый веночек, который украсит ваш дом и добавит атмосферу праздника.  

Северное сияние добавим настольной композицией. Гости растают от восторга. Интерьер преобразится.  

Украсит дом и создаст атмосферу праздника. Делаем рождественский венок своими руками-13

Анастасия Волкович, флорист, декоратор:  
Делается на пластмассовой основе. Такой поддон можно купить в любом флористическом магазине, берется флористический оазис – это пена для живых цветов, она кладется в воду, набухает и в нее вставляются елочки нобилиса, они будут стоять долго. Мы разрезаем ее напополам, оборачиваем простой пищевой пленкой, чтобы не протекало, вставляем в наш поддон, и основа уже готова. Теперь мы берем веточки нобилиса, обязательно нужно зачистить стебель, вставляем в нашу композицию.  

Украсит дом и создаст атмосферу праздника. Делаем рождественский венок своими руками-16

Заполняем все пространство, добавляем нотки можжевельника, пока не получится пушистая шапка. Начинаем размалевывать хвойное полотно. Вместо красок – корзина даров: арахис, каштаны, желуди. Натуральность всегда в тренде. Засушенные дольки цитрусов и палочки корицы сделают рождественские деньки еще вкуснее.  

Украсит дом и создаст атмосферу праздника. Делаем рождественский венок своими руками-19

Анастасия Волкович:  
Если вы хотите придать сияния вашим шишечкам, просто промазывайте их клеем ПВА, разбавленной водой 50 на 50, сверху посыпаете глиттером, даете им высохнуть. И будет такая красота.  

Кульминация – свечки. Выбирайте и располагайте по вкусу. Есть специальные подсвечники, чтобы на шпажках вписать в композицию. Расставляем акценты в холодной гамме. Синий иней, металл льдинок, кружева снежинок – фавориты 2022.  Все закрепляем горячим клеем и кружимся в хлопьях.  

Украсит дом и создаст атмосферу праздника. Делаем рождественский венок своими руками-22

Анастасия Волкович:  
Мы завершили нашу композицию, попшикав ее искусственным снегом. Наша прекрасная настольная композиция готова, остался последний штрих – зажечь свечки. Всех с наступающим Новым годом. Хороших праздников.  

# Новый год # общество # Анастасия Волкович # Анастасия Макеева # Фотофакт

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