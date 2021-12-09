«Очень трогательная, душевная сказка». Президентский оркестр Беларуси готовит для зрителей необычный сюрприз

Новости Беларуси. В Минске уже празднично. Город укутывает особенная атмосфера, а скоро на площадях зажгутся огни первых елок. Декабрь традиционно богат на события. В первую очередь, в культурном плане. В 2021 году истинных ценителей музыки ждет настоящий сюрприз, сообщили в программе «Минск и минчане» на СТВ.

9 декабря в Большом зале Дворца Республики выступят легендарные музыканты. Концерт Эмира Кустурицы и Горана Бреговича пройдет в сопровождении Президентского оркестра Республики Беларусь. Это уже не первая совместная коллаборация, но в этот раз зрители увидят совершенно новую программу.

Виталий Кульбаков, главный дирижер Президентского оркестра Республики Беларусь:

Новый проект двух таких коллективов. Это сумасшедшая музыка, которая воплотила в себе симбиоз разных стилей, жанров: народное, фолькмузыка, это песни разных стран, которые все знают и все подпевают на всех мероприятиях. Мы ждем вас во Дворце Республики с нетерпением на этом ярком событии года. Организаторы анонсируют настоящее шоу и уверяют: заряда положительных эмоций хватит на весь предстоящий год. Впрочем, событие это, безусловно, важное, но не единственное. Виталий Кульбаков давно привык к тому, новогодний сочельник у него буквально расписан по часам. Волшебная палочка в руках виртуоза задаст тон не на одном мероприятии. Виталий Кульбаков:

Также мы сейчас ведем активную подготовку к самым трогательным событиям года. Мы готовим две елочки: на большом зале и на малом зале.

Вместе с первым снегом город укутало предновогоднее настроение. И ожидание того самого чуда. В этом году музыканты сопроводят один из спектаклей. Подготовка в самом разгаре. Виталий Кульбаков:

Будем исполнять музыку к этим спектаклям. В Большом зале спектакль будет называться «Волшебная сила». Очень интересная, очень трогательная, душевная сказка, которая затрагивает струны любой человеческой души. Волшебная флейта. И не только. Талантливые музыканты и артисты соберутся вместе на одной большой сцене, чтобы реализовать потрясающий проект и окунуть зрителей в атмосферу настоящей сказки. Над залом прольются звуки колыбели и потревожат душу ритмы сказочного леса.

Виталий Кульбаков:

Музыку к этому спектаклю написал композитор Сухомлин, а переложил для оркестра наш аранжировщик Влад Мазуркевич. Музыканты Президентского оркестра предстанут перед слушателями в необычайных образах. И пока артисты готовятся к грандиозному событию, мы одним глазком подсмотрели, как же рождается музыкальная история.

Мария Пищик, концертмейстер Президентского оркестра Республики Беларусь:

Интересный опыт – подготовка к детскому спектаклю, потому что он предполагает яркие образы интересные, непохожие на нашу обычную взрослую жизнь. В данной сказке новогодней будут и ведьмы, и волки. И допустим, песня ведьм, когда они поют, варят в котле, мы должны как-то музыкой отразить то зло, что происходит у них.