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«Очень трогательная, душевная сказка». Президентский оркестр Беларуси готовит для зрителей необычный сюрприз

09 декабря 2021 07:20
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Новости Беларуси. В Минске уже празднично. Город укутывает особенная атмосфера, а скоро на площадях зажгутся огни первых елок. Декабрь традиционно богат на события. В первую очередь, в культурном плане. В 2021 году истинных ценителей музыки ждет настоящий сюрприз, сообщили в программе «Минск и минчане» на СТВ.  

«Очень трогательная, душевная сказка». Президентский оркестр Беларуси готовит для зрителей необычный сюрприз-1

9 декабря в Большом зале Дворца Республики выступят легендарные музыканты. Концерт Эмира Кустурицы и Горана Бреговича пройдет в сопровождении Президентского оркестра Республики Беларусь. Это уже не первая совместная коллаборация, но в этот раз зрители увидят совершенно новую программу.  

«Очень трогательная, душевная сказка». Президентский оркестр Беларуси готовит для зрителей необычный сюрприз-4

Виталий Кульбаков, главный дирижер Президентского оркестра Республики Беларусь:  
Новый проект двух таких коллективов. Это сумасшедшая музыка, которая воплотила в себе симбиоз разных стилей, жанров: народное, фолькмузыка, это песни разных стран, которые все знают и все подпевают на всех мероприятиях. Мы ждем вас во Дворце Республики с нетерпением на этом ярком событии года.  

Организаторы анонсируют настоящее шоу и уверяют: заряда положительных эмоций хватит на весь предстоящий год. Впрочем, событие это, безусловно, важное, но не единственное. Виталий Кульбаков давно привык к тому, новогодний сочельник у него буквально расписан по часам. Волшебная палочка в руках виртуоза задаст тон не на одном мероприятии.  

Виталий Кульбаков:  
Также мы сейчас ведем активную подготовку к самым трогательным событиям года. Мы готовим две елочки: на большом зале и на малом зале.  

«Очень трогательная, душевная сказка». Президентский оркестр Беларуси готовит для зрителей необычный сюрприз-7

Вместе с первым снегом город укутало предновогоднее настроение. И ожидание того самого чуда. В этом году музыканты сопроводят один из спектаклей. Подготовка в самом разгаре.  

Виталий Кульбаков:  
Будем исполнять музыку к этим спектаклям. В Большом зале спектакль будет называться «Волшебная сила». Очень интересная, очень трогательная, душевная сказка, которая затрагивает струны любой человеческой души.  

Волшебная флейта. И не только. Талантливые музыканты и артисты соберутся вместе на одной большой сцене, чтобы реализовать потрясающий проект и окунуть зрителей в атмосферу настоящей сказки. Над залом прольются звуки колыбели и потревожат душу ритмы сказочного леса.  

«Очень трогательная, душевная сказка». Президентский оркестр Беларуси готовит для зрителей необычный сюрприз-10

Виталий Кульбаков:  
Музыку к этому спектаклю написал композитор Сухомлин, а переложил для оркестра наш аранжировщик Влад Мазуркевич.  

Музыканты Президентского оркестра предстанут перед слушателями в необычайных образах. И пока артисты готовятся к грандиозному событию, мы одним глазком подсмотрели, как же рождается музыкальная история.  

«Очень трогательная, душевная сказка». Президентский оркестр Беларуси готовит для зрителей необычный сюрприз-13

Мария Пищик, концертмейстер Президентского оркестра Республики Беларусь:  
Интересный опыт – подготовка к детскому спектаклю, потому что он предполагает яркие образы интересные, непохожие на нашу обычную взрослую жизнь. В данной сказке новогодней будут и ведьмы, и волки. И допустим, песня ведьм, когда они поют, варят в котле, мы должны как-то музыкой отразить то зло, что происходит у них.  

«Очень трогательная, душевная сказка». Президентский оркестр Беларуси готовит для зрителей необычный сюрприз-16

Яна Ходанович-Лапаницына, актриса Театра-студии Киноактера:  
Я играю роль одной из ведьм. Ее зовут «Кривда». Роль очень интересная, конечно, потрясающая сказка о добре, о волшебстве, о дружбе. Всех козырей раскрывать не буду. Обещаем, это будет интересно, волшебно, феерично, незабываемо, поэтому ждем вас, приводите своих детей, своих друзей. Мы обещаем, что подарим вам самое настоящее новогоднее и рождественское чудо и будем рады вас видеть.  

«Очень трогательная, душевная сказка». Президентский оркестр Беларуси готовит для зрителей необычный сюрприз-19

# Новый год # общество # Виталий Кульбаков # Мария Пищик # Яна Ходанович-Лапаницына # Горан Брегович # Фотофакт

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