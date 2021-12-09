Хотите увидеть, какими были новогодние открытки в Российской империи и СССР? Выставка открылась в Гомеле

Новости Беларуси. Медики по-прежнему призывают всех соблюдать дистанцию, носить маски и прививаться. Тем более сейчас, когда впереди большие новогодние праздники, к которым уже многие тщательно готовятся, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Чтобы окончательно с головой не погрузиться в предпраздничные хлопоты, но тем не менее насладиться новогодней атмосферой, предлагаем сходить на выставку во Дворце Румянцевых и Паскевичей в Гомеле. Там открылась экспозиция праздничных открыток. На ней представлено более 200 образцов.

Это рождественские и новогодние карточки, изданные в Российской империи и Европе в конце 20 века, в также советские открытки, которые выпускались миллионными тиражами для большой страны. Их сюжеты отражают интересы своей эпохи. В СССР это полеты в космос, индустриализация, достижения в спорте и науке, а также многообразие национальных культур.

Татьяна Зыгмантович, заведующая научно-фондовым отделом музея:

Начало 20 века – это образы ангела, Святого Николая, счастливой семьи и, конечно, образы детей, которые символизировали собой светлое будущее в новом году. И большая часть представленных на выставке открыток – это открытки советского периода, это 60-е, 70-е, 80-е годы. Здесь уже мы видим достаточно хрестоматийных и любимых с детства персонажей – Дед Мороз и Снегурочка, лесные звери и птицы.