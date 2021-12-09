«Что это даст медицинским работникам?» В 6-й больнице Минска устанавливают дополнительный газификатор

Новости Беларуси. В Беларуси специалисты продолжают направлять все силы и возможности на борьбу с коронавирусом. Так, в 6-й клинической больнице Минска начались работы по установке дополнительного газификатора для распределения медицинского кислорода, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сейчас нужды больницы обеспечивают два таких агрегата – мощностью в 1,5 и 3,5 тонны. Новое оборудование рассчитано на 5 тонн, что позволит значительно увеличить число кислородных точек и полностью закроет потребности пациентов.

Игорь Юркевич, главврач 6-й городской клинической больницы Минска:

Установка дополнительного газификатора позволит увеличить на 150 метров кубических в час мощность станции. Что это даст медицинским работникам? Это, во-первых, создаст стабильность, во-вторых, резерв, в-третьих, за счет увеличения мощности увеличится количество кислородных точек. Мы рассчитываем, что в ближайший квартал где-то 170 точек кислородных дополнительно будет установлено. Суммарно по всей клинике до 370 точек газификатор позволит дополнительно закрепить.