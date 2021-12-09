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«Что это даст медицинским работникам?» В 6-й больнице Минска устанавливают дополнительный газификатор

09 декабря 2021 07:02
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Новости Беларуси. В Беларуси специалисты продолжают направлять все силы и возможности на борьбу с коронавирусом. Так, в 6-й клинической больнице Минска начались работы по установке дополнительного газификатора для распределения медицинского кислорода, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

«Что это даст медицинским работникам?» В 6-й больнице Минска устанавливают дополнительный газификатор-1

Сейчас нужды больницы обеспечивают два таких агрегата – мощностью в 1,5 и 3,5 тонны. Новое оборудование рассчитано на 5 тонн, что позволит значительно увеличить число кислородных точек и полностью закроет потребности пациентов.  

«Что это даст медицинским работникам?» В 6-й больнице Минска устанавливают дополнительный газификатор-4

Игорь Юркевич, главврач 6-й городской клинической больницы Минска:
Установка дополнительного газификатора позволит увеличить на 150 метров кубических в час мощность станции. Что это даст медицинским работникам? Это, во-первых, создаст стабильность, во-вторых, резерв, в-третьих, за счет увеличения мощности увеличится количество кислородных точек. Мы рассчитываем, что в ближайший квартал где-то 170 точек кислородных дополнительно будет установлено. Суммарно по всей клинике до 370 точек газификатор позволит дополнительно закрепить.  

«Что это даст медицинским работникам?» В 6-й больнице Минска устанавливают дополнительный газификатор-7

Модернизация системы лечебного газоснабжения вызвана тем, что, по наблюдениям медиков, в четвертую волну коронавируса стало больше больных, нуждающихся в кислородной поддержке.  

# Учреждения здравоохранения # общество # Игорь Юркевич # Фотофакт

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