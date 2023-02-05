Какие растения высадить на рассаду в феврале? Советы лунного календаря

Самое время сверить садово-огородные планы с лунным календарем. 5 и 6 февраля – дни полнолуния. В эти дни работы с растениями не проводятся, рассказали в программе « Плюс-минус » . А вот 7-9 февраля стоит заняться рыхлением сухой земли, прореживанием всходов и борьбой с болезнями.