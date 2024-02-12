Палач Хатыни – что рассказывают свидетели по делу Катрюка?

Верховный суд Беларуси начал допрашивать свидетелей по делу палача Хатыни Катрюка. В течение нескольких дней показания дадут почти полсотни человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Среди них родственники людей, погибших от рук карателя. Из семейных рассказов они знают о тех ужасах, которые пришлось пережить их предкам во время Великой Отечественной войны. По показаниям одного из свидетелей, его дядю вместе с мирными жителями убили за то, что недалеко от деревни Козыри партизаны обстреляли карательный батальон.