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Палач Хатыни – что рассказывают свидетели по делу Катрюка?

12 февраля 2024 13:44
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Верховный суд Беларуси начал допрашивать свидетелей по делу палача Хатыни Катрюка. В течение нескольких дней показания дадут почти полсотни человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Палач Хатыни – что рассказывают свидетели по делу Катрюка?-1

Среди них родственники людей, погибших от рук карателя. Из семейных рассказов они знают о тех ужасах, которые пришлось пережить их предкам во время Великой Отечественной войны. По показаниям одного из свидетелей, его дядю вместе с мирными жителями убили за то, что недалеко от деревни Козыри партизаны обстреляли карательный батальон.

Палач Хатыни – что рассказывают свидетели по делу Катрюка?-4

Рассмотрение уголовного дела по статье «геноцид» в отношении Катрюка Верховный суд Беларуси начал 8 февраля. В первые два дня прокуроры зачитали обвинение и началось исследование материалов дела. На заседании продемонстрировали видео с показаниями единственного живого потерпевшего 92-летнего Иосифа Шатило. Он рассказал о воспоминаниях своего брата, который выжил после карательной операции 118-го батальона, в котором и состоял палач.

# Великая Отечественная война # общество

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