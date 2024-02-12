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Организацию голосования для людей с нарушениями слуха обсудили в Минске

12 февраля 2024 13:42
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О том, как организовать процесс голосования для людей с нарушениями слуха, говорили 12 февраля в Минске. Инклюзивную диалоговую площадку организовали по инициативе самих граждан, которые обратились в приемную общественного объединения «Белая Русь», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Организацию голосования для людей с нарушениями слуха обсудили в Минске-1

К обсуждению подключились и представители ЦИК. Они рассказали об основных изменениях в избирательном законодательстве и преимуществах проведения единого дня голосования. Что касается обеспечения равных возможностей на выборах для всех белорусов – эта задача стоит перед участковыми избирательными комиссиями. В ходе досрочного и непосредственно в единый день голосования на всех участках будут работать волонтеры, которые окажут помощь всем, кому она потребуется. А чтобы все прошло на высшем уровне, волонтеры проходят специальную подготовку: посещают тематические тренинги и семинары.

Организацию голосования для людей с нарушениями слуха обсудили в Минске-4

Елена Григорович, начальник отдела правовой, аналитической и методической работы аппарата ЦИК Беларуси:
Когда нас пригласили сегодня принять участие в диалоговой площадке для лиц с ограничением слуха, мы сразу же откликнулись, потому что эта категория у нас особенная. И мы хотели бы донести до нее, как происходит эта избирательная кампания. Когда будет проходить голосование, в какое время, что для этого необходимо.

Организацию голосования для людей с нарушениями слуха обсудили в Минске-7

Александр Щекович, председатель Минской городской избирательной комиссии:
Сегодня идет достаточно кропотливая, может, невидимая работа по сверке списков наших избирателей. Комиссия работает, начиная с 9-го числа. Это можно видеть. Можно позвонить, есть телефоны наших участковых комиссий, либо подойти. Также члены избирательной комиссии не сидят на месте, они обзванивают наших граждан, приходят, чтобы уточнить списки.

Организацию голосования для людей с нарушениями слуха обсудили в Минске-10

Кроме того, в режиме онлайн будет работать колл-центр, который обеспечит сурдоперевод для людей с нарушениями слуха.

# Выборы в Беларуси # общество

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