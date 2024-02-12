Организацию голосования для людей с нарушениями слуха обсудили в Минске

О том, как организовать процесс голосования для людей с нарушениями слуха, говорили 12 февраля в Минске. Инклюзивную диалоговую площадку организовали по инициативе самих граждан, которые обратились в приемную общественного объединения «Белая Русь», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

К обсуждению подключились и представители ЦИК. Они рассказали об основных изменениях в избирательном законодательстве и преимуществах проведения единого дня голосования. Что касается обеспечения равных возможностей на выборах для всех белорусов – эта задача стоит перед участковыми избирательными комиссиями. В ходе досрочного и непосредственно в единый день голосования на всех участках будут работать волонтеры, которые окажут помощь всем, кому она потребуется. А чтобы все прошло на высшем уровне, волонтеры проходят специальную подготовку: посещают тематические тренинги и семинары.

Елена Григорович, начальник отдела правовой, аналитической и методической работы аппарата ЦИК Беларуси:

Когда нас пригласили сегодня принять участие в диалоговой площадке для лиц с ограничением слуха, мы сразу же откликнулись, потому что эта категория у нас особенная. И мы хотели бы донести до нее, как происходит эта избирательная кампания. Когда будет проходить голосование, в какое время, что для этого необходимо.

Александр Щекович, председатель Минской городской избирательной комиссии:

Сегодня идет достаточно кропотливая, может, невидимая работа по сверке списков наших избирателей. Комиссия работает, начиная с 9-го числа. Это можно видеть. Можно позвонить, есть телефоны наших участковых комиссий, либо подойти. Также члены избирательной комиссии не сидят на месте, они обзванивают наших граждан, приходят, чтобы уточнить списки.