После 36 лет способность к зачатию уменьшается. Акушер-гинеколог о методиках, которые помогают парам стать родителями

Современные вспомогательные репродуктивные технологии дают возможность стать родителями парам, для которых ранее диагноз бесплодие звучал как приговор. Одним из важных инструментов ВРТ является замораживание эмбрионов и половых клеток – яйцеклеток и сперматозоидов.

Алена Страздина, акушер-гинеколог высшей категории, репродуктолог:

Витрификация – это следующая методика после эры медленной заморозки, которая применялась ранее. Она позволяет добиться значительных успехов. Например, выживаемость размороженных эмбрионов после витрификации достигает 99 %. Яйцеклетки более нежные, их выживаемость должна стремиться к 80 % и более.

Витрификация дала возможность врачам переносить только один эмбрион в полость матки. Это позволяет избегать многоплодной беременности – беременности высокого риска.

Алена Страздина:

В настоящее время наука движется вперед, у нас в руках появился такой инструмент как преимплантационное генетическое тестирование эмбрионов. Эмбриончики замораживаются, мы ждем результатов, а потом переносим эмбрионов. Если нам надо избежать такого осложнения, как синдром гиперстимуляции яичников, мы также замораживаем эмбрионы.