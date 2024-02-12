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После 36 лет способность к зачатию уменьшается. Акушер-гинеколог о методиках, которые помогают парам стать родителями

12 февраля 2024 11:49
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Современные вспомогательные репродуктивные технологии дают возможность стать родителями парам, для которых ранее диагноз бесплодие звучал как приговор. Одним из важных инструментов ВРТ является замораживание эмбрионов и половых клеток – яйцеклеток и сперматозоидов.

После 36 лет способность к зачатию уменьшается. Акушер-гинеколог о методиках, которые помогают парам стать родителями-1

Алена Страздина, акушер-гинеколог высшей категории, репродуктолог:
Витрификация – это следующая методика после эры медленной заморозки, которая применялась ранее. Она позволяет добиться значительных успехов. Например, выживаемость размороженных эмбрионов после витрификации достигает 99 %. Яйцеклетки более нежные, их выживаемость должна стремиться к 80 % и более.

Витрификация дала возможность врачам переносить только один эмбрион в полость матки. Это позволяет избегать многоплодной беременности – беременности высокого риска.

Алена Страздина:
В настоящее время наука движется вперед, у нас в руках появился такой инструмент как преимплантационное генетическое тестирование эмбрионов. Эмбриончики замораживаются, мы ждем результатов, а потом переносим эмбрионов. Если нам надо избежать такого осложнения, как синдром гиперстимуляции яичников, мы также замораживаем эмбрионы.

После 36 лет способность к зачатию уменьшается. Акушер-гинеколог о методиках, которые помогают парам стать родителями-4

Не секрет, что в современных реалиях женщина откладывает материнство по разным причинам, но эволюция человека не успевает за техническим прогрессом. И после 36 лет способность к зачатию и возможность успешного завершения беременности уменьшается с каждым годом из-за старения яйцеклеток и накопления в них поломок ДНК.

Подробности в видео.

# Медицина # общество # Эрика Лаврецкая

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