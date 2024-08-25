В Украине новый виток противостояния. На неделе Верховная рада приняла скандальный закон о фактической ликвидации канонического православия. Теперь судьбу УПН будет решать Госслужба по вопросам этнополитики и свободы совести. Ее руководитель уже обнародовал первые требования для представителей церкви, рассказали в программе «Недели» на СТВ. Они должны обнародовать письма о выходе из состава Синода Русской православной церкви и известить об этом все приходы. В Киеве заявили, что такие шаги способствует «духовной независимости» страны. Но в Москве на ситуацию смотрят по-другому. Почему в Украине решили поставить крест на православной церкви, разбирались наши корреспонденты.

Еще несколько лет назад Киево-Печерская лавра в украинской столице была местом паломничества православных со всего мира. Однако при Зеленском ситуация кардинально изменилась, в некогда святых местах поселились бесы. Гонения на церковь, блокпосты у входа и задержания верующих стали обычным делом.

Истоки этой чертовщины зародились даже не в райских садах Борреля, а гораздо дальше, за океаном. Оттуда планомерно проповедовали свои писания Зеленскому, и тот сделал так, что в Украине не осталось ничего святого. Так называемый президент подписал закон о запрете УПЦ. Теперь украинцам официально запрещено верить в «неправильного» Бога. Нововведение подразумевает запрет любых религиозных общин, связанных с Россией, и дает судам право их ликвидировать. В первом чтении закон приняли еще в октябре, но выжидали: ряд республиканцев в США были против и в связи с этим призывали ограничить финансирование Украины.

Джей Ди Вэнс, сенатор от штата Огайо:

Вы не можете лишить целую религиозную общину свободы из-за того, что некоторые ее приверженцы не согласны с вами по текущему конфликту. Нам должно быть стыдно за то, что мы отказываемся использовать миллиарды долларов, которые мы направляем в Украину, в качестве рычага для обеспечения и гарантии настоящей религиозной свободы.

Для полного запрета был выбран наиболее удачный с точки зрения Киева момент – вторжение ВСУ в Курскую область, что внутри украинского общества воспринимается как «победа». Число прихожан канонической церкви в стране исчисляется миллионами, и среди них немало военных.