7 километров до забоя. Как проходят рабочие будни белорусских шахтёров
День шахтера ежегодно отмечается в Беларуси в последнее воскресенье августа. С профессиональным праздником коллектив и ветеранов открытого акционерного общества «Беларуськалий» поздравил Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Беларусь входит в тройку лидеров среди стран – экспортеров калийных удобрений. Цену им знают люди, которые ежедневно работают в недрах родной земли.
Рабочая смена Вадима Слайка уже 35 лет начинается именно здесь, в ламповой. Прежде чем спуститься под землю, все шахтеры получают лампу и самоспасатель, внутри – кислород. Он поможет в случаи аварии. Также в целях безопасности профессионалы подземных дел оставляют жетоны, по которым контролируют количество спустившихся и поднявшихся из шахты.
Глеб Прокофьев, корреспондент:
Попасть на свое рабочее место шахтеры могут только с вот такой шахтной клети. Ее вместимость больше 56 человек. Сейчас мы опускаемся вниз на 630 метров.
И это еще не весь маршрут. До забоя 7 километров. Вадим Слаек вместе с бригадой добирается на специальной технике, которая курсирует в подземном городе. Уметь рулить в шахте – особое мастерство.
Уже несколько смен Вадим Слаек и его коллеги демонтируют так называемую лаву. Это подземная выработка протяженностью 250 метров, где ведется добыча полезного ископаемого.
Подробности в видео.