7 километров до забоя. Как проходят рабочие будни белорусских шахтёров

День шахтера ежегодно отмечается в Беларуси в последнее воскресенье августа. С профессиональным праздником коллектив и ветеранов открытого акционерного общества «Беларуськалий» поздравил Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Беларусь входит в тройку лидеров среди стран – экспортеров калийных удобрений. Цену им знают люди, которые ежедневно работают в недрах родной земли.