130 компаний из КНР представили свою продукцию на выставке в «Великом камне»

Интеграция спроса и предложения между Китаем и Евразийским экономическим союзом, стимулирование межрегиональной торговли. В индустриальном парке «Великий камень» открылась выставка китайских товаров и услуг, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Она проводится в третий раз и неизменно привлекает внимание бизнеса двух стран. В этом году на выставке представлено свыше 130 компаний – участников из КНР. Каждая из них демонстрирует специализированную высококачественную продукцию в различных отраслях: от автомобилей и мотоциклов до системы «умного дома». Основная цель – налаживание сотрудничества и установление каналов закупок между белорусскими бизнесменами и китайскими производителями.

Лина Чжан, участница выставки: В данной выставке я принимаю участие уже второй раз, для меня и моей компании это отличная возможность показать себя. В этом году выставка более специализированная и даже более масштабная. И мы очень рады, что можем представить производство различного рода деталей, используемых в автомобильной промышленности. Хочу отметить, что рассчитываю принять участие в выставке и в третий раз.

В рамках выставки запланировано проведение многочисленных деловых переговоров и обмена опытом. Сотрудничество между Беларусью и Китаем стремительно развивается. За последние годы под руководством лидеров двух стран отношения вышли на уровень всепогодного и всестороннего стратегического партнерства.

На нынешней неделе Беларусь и Китай подписали межправительственное соглашение о торговле услугами и осуществлении инвестиций, которое предусматривает создание зоны свободной торговли услугами между странами, либерального и благоприятного режима для привлечения инвестиций.