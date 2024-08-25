В Брестской крепости вспоминают события Первой мировой войны
Брестская крепость ассоциируется у многих с событиями Великой Отечественной войны. Страницы истории цитадели, посвященные событиям Первой мировой, малознакомы. Восполнить этот пробел постарались организаторы интерактивного военно-исторического лагеря, который разместился в музее «5-й форт», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Именно 25 августа 1915 года войска Русской императорской армии оставили Брест-Литовск. В главной ограде крепости боев не было. Но они шли на тереспольском участке. Некоторые укрепления держали осаду до последнего. Были взорваны опорные пункты и оборонительные казармы.
Трагическая история тех лет сегодня воссоздана особенно реалистично в жилых казематах. Можно увидеть, как обустроен быт, как часовые несут службу, познакомиться с экипировкой и снаряжением солдат.
Александр Жарков, руководитель военно-исторического клуба «Брестский рубеж»:
Здесь представлен военный полевой госпиталь. Дальше есть казармы для нижних чинов Русской императорской армии, для офицеров, солдат кайзеровской Германии. Война проходила как раз по территории нашей республики долгие годы, и здесь было огромное количество героев из наших прапрапрадедов. Нам нужно помнить, потому что это наша история, чтобы таких трагических ошибок больше не происходило.
В числе первых посетителей экспозиции Владимир Филипов. В нашу страну он приехал из Латвии по безвизу. Для себя решил: цитадель – то место, которое нужно посетить хотя бы раз в жизни. Иностранец увлекается историей и здесь нашел единомышленников.
Владимир Филипов, житель Латвии:
Много увлеченных людей, которые весьма глубоко знают историю, разбираются во многих вопросах, которые не найдешь в учебниках, литературе общедоступной. Государство это все поощряет, что дают возможность людям проводить такие мероприятия. Вашему Президенту большая благодарность, что он так открывает границу, приглашает всех к себе.
Сегодня оживет история и на территории у музея «5-й форт». Брестчане и гости города станут свидетелями военной реконструкции.