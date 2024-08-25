В Брестской крепости вспоминают события Первой мировой войны

Брестская крепость ассоциируется у многих с событиями Великой Отечественной войны. Страницы истории цитадели, посвященные событиям Первой мировой, малознакомы. Восполнить этот пробел постарались организаторы интерактивного военно-исторического лагеря, который разместился в музее «5-й форт», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Именно 25 августа 1915 года войска Русской императорской армии оставили Брест-Литовск. В главной ограде крепости боев не было. Но они шли на тереспольском участке. Некоторые укрепления держали осаду до последнего. Были взорваны опорные пункты и оборонительные казармы.

Трагическая история тех лет сегодня воссоздана особенно реалистично в жилых казематах. Можно увидеть, как обустроен быт, как часовые несут службу, познакомиться с экипировкой и снаряжением солдат.