«Украина реально превратилась в государство-фейк». Российский военкор об обратном эффекте пропаганды

Андрей Лазуткин, политолог: Какие настроения у пленных и как они менялись, если брать период, например, мая и сегодня август, как они воспринимают поражения своего наступления и что меняется с информационной политикой украинской? Что вы видите как специалист?

Марат Хайруллин, журналист, военный корреспондент:

В информационной политике я особо ничего не вижу. Единственное, что мне кажется, они попытались более выглядеть правдоподобно, но все равно у них, с моей точки зрения, плохо получается, потому что если брать первую половину кампании, то Украина реально превратилась в государство-фейк. В принципе, они настолько доверие к своим ресурсам подорвали, что лично я, даже если они правду пишут, их нельзя читать, потому что они в любой момент обманут. Они очень сильно подорвали свое доверие. Они сейчас пытаются это восстановить, по-моему, в широком плане. Сделали выводы, может, у них новые специалисты появились, без вот этого шапкозакидательства и откровенного вранья.

Что касается по пленным вопроса, разные пленные. Есть простые люди из теробороны, которых первую линию окопа заставляют копать. Они смотрят в пол и говорят, что заставили, что мы можем сделать, и пошли. Есть пленные, которые убежденные люди со своей идеологией крайне правой. Где-то в мае как раз попался артиллерист, член линии служащих «Торнадо», подразделение такое, которое здесь отметилось. Попал он к нам в состоянии… Он наркоман был конченный, у него просто начались ломки, я там присутствовал при допросе вначале, первый час никто не мог понять, что с ним происходит, пока не появился доктор. Он просто сказал: ломка наркотическая, и пока ему обезболивающее не вкололи, он не мог говорить.

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