«Главное – объяснять». Как в Беларуси борются с нелегальной «подработкой» подростков?

Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Григорием Азаренком.

Григорий Азаренок, политический обозреватель СТВ:

Даркнет, курьеры. Не будем уже про совсем криминал говорить, но про то, что называется «теневой трудовой рынок». Как вы с этим боретесь и как вы все-таки, может быть, пропагандируете легальные способы заработка?

Юлия Зинкевич, начальник Республиканского молодежного центра:

А знаете, здесь больше всего информационная работа и информационное просвещение. Это и встречи, устройства в студотряд, всякие акции, встречи с будущими нанимателями, в том числе и в интернете. В том числе, у нас на портале Молодежь.бел, в наших социальных сетях Moladz.by мы периодически выкладываем эту информацию, напоминаем, что, пожалуйста, ребята, вы можете трудоустроиться.

Сергей Кацко, начальник управления по занятости населения комитета по труду, занятости и социальной защите Минского облиспокома:

Правильно коллеги сказали, здесь самая главная информационная работа – объяснять, разъяснять и показывать, есть какие альтернативы, и показывать, какие результаты могут быть условно с даркнетами. Во-первых, непонятно, какие деньги заплатят или не заплатят, и какой результат: за решетку и так далее. И объясняешь, что есть легальный вариант. Да, деньги поменьше, но деньги прозрачные, легальные. Заключается трудовой договор, на тебя распространяются все гарантии, у тебя есть какие-то права, идет трудовой стаж (пять дней отработал минимум – уже заводится трудовая книжка), у тебя какие-то перспективы и гарантии. Можно, говорили здесь, получить профессию и так далее. Объяснять, рассказывать. И здесь не одно какое-то узкое ведомство должно заниматься, а все.