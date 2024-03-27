Указом Президента в Беларуси скорректирован порядок предоставления и использования спонсорской помощи

В Беларуси расширен круг тех, кто имеет право на получение безвозмездной помощи. В него добавлены диппредставительства, бизнес-ассоциации и объединения. Соответствующий Указ подписал Президент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Документом введены дополнительные ограничения на предоставление такой помощи. Например, если у предприятия не все гладко с финансовой стабильностью, то лишние траты запрещены. Нельзя оказывать помощь в иностранной валюте, а вот электронные деньги и токены, наоборот, для этих целей теперь в ходу.