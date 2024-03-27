«Здесь труд нашего народа!» Ветераны Минской области посетили Дворец Независимости

Место, где пишется современная история нашей страны. Символ Беларуси Дворец Независимости вновь принял гостей, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На этот раз в его стенах побывали ветераны Минской области. Это люди, которые на протяжении многих лет самоотверженно трудились на благо нашей страны. Всего на экскурсию во Дворец Независимости приехали полсотни человек. Самому старшему из них исполнилось 86 лет.

Светлана Щука, председатель Совета ветеранов Пуховичского комбината хлебопродуктов:

Я впервые во Дворце Независимости. То, что сюда попала, очень довольна этим. Мне все нравится, все красиво, люстры, пол.

Ричард Календа, председатель Совета ветеранов филиала «ТЭЦ-5» РУП «Минскэнерго»:

Я весь Советский Союз когда-то объездил, поэтому много чего видел: и Дворец съездов московский, и в Барнауле, и в Норильске бывал. Но здесь сделано все с изыском.

Алла Ралькевич, председатель районного Совета ветеранов Пуховичской районной организации Белорусского профсоюза работников образования и науки:

Что можно сказать? Можно только восхищаться, потому что здесь труд нашего народа. И очень важно, что могут и ветераны уже и за 70 лет посещать, удивляться и, естественно, молодеть от этого.