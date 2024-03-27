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«Здесь труд нашего народа!» Ветераны Минской области посетили Дворец Независимости

27 марта 2024 13:56
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Место, где пишется современная история нашей страны. Символ Беларуси Дворец Независимости вновь принял гостей, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Здесь труд нашего народа!» Ветераны Минской области посетили Дворец Независимости-1

На этот раз в его стенах побывали ветераны Минской области. Это люди, которые на протяжении многих лет самоотверженно трудились на благо нашей страны. Всего на экскурсию во Дворец Независимости приехали полсотни человек. Самому старшему из них исполнилось 86 лет.

«Здесь труд нашего народа!» Ветераны Минской области посетили Дворец Независимости-4

Светлана Щука, председатель Совета ветеранов Пуховичского комбината хлебопродуктов:
Я впервые во Дворце Независимости. То, что сюда попала, очень довольна этим. Мне все нравится, все красиво, люстры, пол.

«Здесь труд нашего народа!» Ветераны Минской области посетили Дворец Независимости-7

Ричард Календа, председатель Совета ветеранов филиала «ТЭЦ-5» РУП «Минскэнерго»:
Я весь Советский Союз когда-то объездил, поэтому много чего видел: и Дворец съездов московский, и в Барнауле, и в Норильске бывал. Но здесь сделано все с изыском.

«Здесь труд нашего народа!» Ветераны Минской области посетили Дворец Независимости-10

Алла Ралькевич, председатель районного Совета ветеранов Пуховичской районной организации Белорусского профсоюза работников образования и науки:
Что можно сказать? Можно только восхищаться, потому что здесь труд нашего народа. И очень важно, что могут и ветераны уже и за 70 лет посещать, удивляться и, естественно, молодеть от этого.

«Здесь труд нашего народа!» Ветераны Минской области посетили Дворец Независимости-13

Гостям провели экскурсию по залам, где ежедневно работает глава государства. Во многих из них также не раз встречались лидеры многих стран и принимали важные для мировой политики решения. Тем не менее Дворец Независимости остается местом общенародным. В его стенах уже побывали тысячи белорусов.

# Государственная политика # общество

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