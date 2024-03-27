«Полностью изо льна». Белорусский дизайнер представила коллекцию свадебных платьев на Парижской неделе моды

В гостях программы «Новое утро» на РТР-Беларусь белорусский дизайнер Наталья Минина. Александра Каштанова, ведущая:

Буквально недавно, 3 марта 2024 года, вы представили свою коллекцию на французской Неделе моды. Как это было, какие платья представляли? Как приняла французская публика вашу красоту?

Наталья Минина, дизайнер:

Была представлена новая коллекция под названием в переводе на русский «Жемчужина души». Почему именно так? Потому что все платья, которые я создаю, все коллекции, исходя из моей души, вдохновлены природой. Это, в принципе, видно по некоторым платьям. Александра Каштанова:

Мне интересно, как французская публика восприняла наряды, потому что там сейчас идет эконаправленность, всем нравятся натуральные ткани.