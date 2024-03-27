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«Полностью изо льна». Белорусский дизайнер представила коллекцию свадебных платьев на Парижской неделе моды

27 марта 2024 16:45
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В гостях программы «Новое утро» на РТР-Беларусь белорусский дизайнер Наталья Минина.

Александра Каштанова, ведущая:
Буквально недавно, 3 марта 2024 года, вы представили свою коллекцию на французской Неделе моды. Как это было, какие платья представляли? Как приняла французская публика вашу красоту?

«Полностью изо льна». Белорусский дизайнер представила коллекцию свадебных платьев на Парижской неделе моды-1

Наталья Минина, дизайнер:
Была представлена новая коллекция под названием в переводе на русский «Жемчужина души». Почему именно так? Потому что все платья, которые я создаю, все коллекции, исходя из моей души, вдохновлены природой. Это, в принципе, видно по некоторым платьям.

Александра Каштанова:
Мне интересно, как французская публика восприняла наряды, потому что там сейчас идет эконаправленность, всем нравятся натуральные ткани.

«Полностью изо льна». Белорусский дизайнер представила коллекцию свадебных платьев на Парижской неделе моды-4

Наталья Минина:
Они восприняли очень интересно, потому что у нас сработало три фактора. Во-первых, свадебная коллекция полностью изо льна. Второе – то, что девушки были босиком. Это было тоже необычно. Третье – то, что это были модели не такие, как привыкли видеть в Париже, а именно девушки разного возраста, роста и с разными фигурами.

Александр Меженный, ведущий:
Поступили какие-то предложения от французов?

Наталья Минина:
Это очень серьезная новость, от которой я сама в шоке до сих пор, потому что не ожидала, что мне поступит такое предложение. В апреле у меня открывается шоурум в Париже рядом с Louis Vuitton на Елисейских полях. Мне сделали такое предложение.

Подробности в видеоматериале.

# Мода # общество # Александр Меженный # Александра Каштанова # Дмитрий Потапович

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