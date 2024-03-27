«Полностью изо льна». Белорусский дизайнер представила коллекцию свадебных платьев на Парижской неделе моды
В гостях программы «Новое утро» на РТР-Беларусь белорусский дизайнер Наталья Минина.
Александра Каштанова, ведущая:
Буквально недавно, 3 марта 2024 года, вы представили свою коллекцию на французской Неделе моды. Как это было, какие платья представляли? Как приняла французская публика вашу красоту?
Наталья Минина, дизайнер:
Была представлена новая коллекция под названием в переводе на русский «Жемчужина души». Почему именно так? Потому что все платья, которые я создаю, все коллекции, исходя из моей души, вдохновлены природой. Это, в принципе, видно по некоторым платьям.
Александра Каштанова:
Мне интересно, как французская публика восприняла наряды, потому что там сейчас идет эконаправленность, всем нравятся натуральные ткани.
Наталья Минина:
Они восприняли очень интересно, потому что у нас сработало три фактора. Во-первых, свадебная коллекция полностью изо льна. Второе – то, что девушки были босиком. Это было тоже необычно. Третье – то, что это были модели не такие, как привыкли видеть в Париже, а именно девушки разного возраста, роста и с разными фигурами.
Александр Меженный, ведущий:
Поступили какие-то предложения от французов?
Наталья Минина:
Это очень серьезная новость, от которой я сама в шоке до сих пор, потому что не ожидала, что мне поступит такое предложение. В апреле у меня открывается шоурум в Париже рядом с Louis Vuitton на Елисейских полях. Мне сделали такое предложение.
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