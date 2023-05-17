Указом Президента скорректирован порядок использования госимущества при сдаче в аренду

Новости Беларуси. Беспрецедентные меры поддержки для отечественных производителей. Указом Президента определены условия предоставления им в аренду торговых площадей, находящихся в госсобственности, без аукциона и применения повышающего коэффициента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кроме того, определенные предприятия (их перечень подготовит правительство) и вовсе могут получить недвижимость в безвозмездное пользование. Указ вступит в силу через полгода после его официальной публикации. Он предусматривает и то, что при аренде производственных площадей будет вводиться понижающий коэффициент 0,5. Ряд юридических лиц получит льготы по возмещению расходов, связанных с содержанием и эксплуатацией недвижимости.