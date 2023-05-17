Хватит ли в Беларуси овощей до нового урожая? Вот о чём сообщили в Минсельхозпроде

Новости Беларуси. Благодаря стабилизационным фондам в межсезонье удалось избежать дефицита плодоовощной продукции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В хранилищах ее хватит вплоть до нового урожая. В этом уверены в Минсельхозпроде Беларуси.

Для торговли еще припасено 45 тысяч тонн картофеля, 8 тысяч тонн овощей. Главное теперь, чтобы на прилавок они попали в товарном виде. Как сохраняется свежесть даров прошлой осени, 17 мая проинспектировали в Жодино.

Владимир Гракун, заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:

Те задачи, которые были поставлены главой государства и правительством, выполнены. В данный сезон население не ощущало дефицита какой-то продукции. Раньше, если помните, то капуста пропала, то еще что-то, лука не было. А в текущем году мы имели объемы данной продукции в достатке. Плюс ко всему у нас и сегодня имеются запасы продукции, которые будут идти на прилавки наших торговых сетей.