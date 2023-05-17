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Хватит ли в Беларуси овощей до нового урожая? Вот о чём сообщили в Минсельхозпроде

17 мая 2023 13:21
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Новости Беларуси. Благодаря стабилизационным фондам в межсезонье удалось избежать дефицита плодоовощной продукции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В хранилищах ее хватит вплоть до нового урожая. В этом уверены в Минсельхозпроде Беларуси.  

Хватит ли в Беларуси овощей до нового урожая? Вот о чём сообщили в Минсельхозпроде-1

Для торговли еще припасено 45 тысяч тонн картофеля, 8 тысяч тонн овощей. Главное теперь, чтобы на прилавок они попали в товарном виде. Как сохраняется свежесть даров прошлой осени, 17 мая проинспектировали в Жодино.  

Хватит ли в Беларуси овощей до нового урожая? Вот о чём сообщили в Минсельхозпроде-4

Владимир Гракун, заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:  
Те задачи, которые были поставлены главой государства и правительством, выполнены. В данный сезон население не ощущало дефицита какой-то продукции. Раньше, если помните, то капуста пропала, то еще что-то, лука не было. А в текущем году мы имели объемы данной продукции в достатке. Плюс ко всему у нас и сегодня имеются запасы продукции, которые будут идти на прилавки наших торговых сетей.  

Хватит ли в Беларуси овощей до нового урожая? Вот о чём сообщили в Минсельхозпроде-7

В стабфонды Беларуси было заложено 142 тысячи плодоовощной продукции. На предстоящее межсезонье будут сохранены приблизительно такие же объемы.  

# Продукты питания # общество # Фотофакт

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