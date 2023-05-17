Главы МИД Беларуси и России подписали совместное заявление о внешнеполитических приоритетах

Новости Беларуси. На фоне, когда мировая архитектура безопасности сейчас активно разрушается западными соседями, Беларусь и Россия наращивают сотрудничество по всем направлениям, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

17 мая в Москве главы МИД двух стран подписали совместное заявление о внешнеполитических приоритетах. Очевидно, что ставка делается на активное развитие сотрудничества с государствами дальней дуги. Выработан и подход к совместным действиям на международной арене.

Сергей Алейник, министр иностранных дел Беларуси:

В текущей обстановке в числе приоритетных, конечно, были вопросы безопасности. Мы обсуждали данную тему в контексте обеспечения совместными усилиями разноплановой защиты нашего общего Союзного государства. Затронули координацию нашей небезуспешной работы по противодействию сильнейшему комплексному давлению на Россию и Беларусь, включая незаконные санкции.

Визит главы МИД Беларуси в Москву продолжается уже несколько дней. Как известно, страны координируют общие действия на международной арене, опираясь на согласованную программу в области внешней политики. Она принимается каждые два года.