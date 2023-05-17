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Главы МИД Беларуси и России подписали совместное заявление о внешнеполитических приоритетах

17 мая 2023 11:02
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Новости Беларуси. На фоне, когда мировая архитектура безопасности сейчас активно разрушается западными соседями, Беларусь и Россия наращивают сотрудничество по всем направлениям, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Главы МИД Беларуси и России подписали совместное заявление о внешнеполитических приоритетах-1

17 мая в Москве главы МИД двух стран подписали совместное заявление о внешнеполитических приоритетах. Очевидно, что ставка делается на активное развитие сотрудничества с государствами дальней дуги. Выработан и подход к совместным действиям на международной арене.  

Главы МИД Беларуси и России подписали совместное заявление о внешнеполитических приоритетах-4

Сергей Алейник, министр иностранных дел Беларуси:  
В текущей обстановке в числе приоритетных, конечно, были вопросы безопасности. Мы обсуждали данную тему в контексте обеспечения совместными усилиями разноплановой защиты нашего общего Союзного государства. Затронули координацию нашей небезуспешной работы по противодействию сильнейшему комплексному давлению на Россию и Беларусь, включая незаконные санкции.  

Визит главы МИД Беларуси в Москву продолжается уже несколько дней. Как известно, страны координируют общие действия на международной арене, опираясь на согласованную программу в области внешней политики. Она принимается каждые два года.  

# Беларусь-Россия # общество # Сергей Алейник # Фотофакт

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