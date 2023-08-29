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Лукашенко подписал Указ «О мерах по противодействию несанкционированным платежным операциям»

29 августа 2023 10:48
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Новости Беларуси. Александр Лукашенко подписал Указ «О мерах по противодействию несанкционированным платежным операциям». В соответствии с документом, Нацбанк должен организовать информационное взаимодействие между силовыми структурами и поставщиками платежных услуг, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко подписал Указ «О мерах по противодействию несанкционированным платежным операциям»-1

Они будут обмениваться информацией о несанкционированных платежных операциях и попытках их совершения. Для этого будет задействована автоматизированная система обработки инцидентов Нацбанка. Кроме того, вносятся изменения в Указ «О совершенствовании безналичных расчетов». Он приводится в соответствие с недавно вступившим в силу законом «О платежных системах и платежных услугах». Помимо этого, его действие распространяется и на небанковские организации – поставщиков платежных услуг – в части списания в бесспорном порядке денег из открытых ими электронных кошельков пользователей.

# Закон # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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