Указ о расширении полномочий председателей исполкомов вступил в силу с 1 марта

Без лишней бюрократии и волокиты. Указ о расширении полномочий председателей исполкомов позволяет решать важные для белорусов вопросы оперативнее. В некоторых случаях появилась возможность еще и сэкономить денежные средства. Новые инструменты, которые определены документом, призваны повысить благосостояние регионов и сделать жизнь в нашей стране еще комфортнее, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Снос здания бывшей свинофермы в Свислочском районе уже на завершающей стадии. Чтобы разобрать старую постройку понадобилось полтора миллиона рублей. Почти четверть из них были потрачены на изготовление проектно-сметной документации. Для хозяйства – сумма серьезная. Теперь, чтобы снести сооружение, эти документы не нужны. Возможность сэкономить деньги, а также ускорить процесс появилась благодаря расширению полномочий председателей исполкомов. Указ вступил в силу с 1 марта.

Андрей Грицкевич, председатель Свислочского райисполкома:

В разработке два сельхозхозяйственных объекта, это старые молочнотоварные фермы 1960-х лет постройки. Ветхие, просто в аварийном состоянии, и сегодня данный Указ нам позволяет принимать решения и сносить их без проектно-сметной документации, без финансовых вложений сельхозхозяйственных предприятий, тем самым упростил нам работу.

Новый документ также наделяет председателей исполкомов правом привлекать население к наведению порядка на земле. В Год благоустройства это особенно актуально. Еще одно из нововведений касается кадровой политики. Теперь председатели исполкомов будут согласовывать руководителей организаций не только государственных, но и частных форм собственности. Кроме этого, предусмотрено упрощение правил реализации полезных ископаемых. После вступления в силу Указа, заказать, к примеру, песок для собственных нужд белорусам стало быстрее и дешевле.