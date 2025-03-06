Американский политолог: администрация Байдена наломала столько дров, что их придётся разгребать не один год

Может ли конфликт в Украине закончиться в этом году и возможен ли союз между Москвой и Вашингтоном? Десятки резонансных мировых тем на злобу дня – в интервью Александра Лукашенко блогеру Марио Науфалу, которое вышло накануне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Взгляд из Минска тут же стал пищей для размышлений людей по всему миру, а суть и тональность разговора превратились в богатую почву для геополитического анализа экспертов. Интервью Президента Лукашенко по большей части о новом миропорядке. А в США готовы к восприятию другой реальности – той, о которой говорит наш Президент?

Стив Самарин, политолог (США):

Интервью действительно было потрясающим. Мало того что миллионы просмотров, но самое главное – глубина того анализа, который дал белорусский Президент ситуации в мире и в историческом ракурсе, и то, что происходит сейчас. Потрясает его глубочайшее понимание внутренних проблем и внутренних вызовов, которые мы сейчас встречаем здесь, в Соединенных Штатах. Поэтому неудивительно, что интервью пользовалось такой колоссальной популярностью. Трудно сказать, готова ли в полной мере администрация Соединенных Штатов к тому, чтобы принять эту новую реальность, о которой говорил белорусский Президент. Конечно, желание есть огромное у администрации к этим переменам и есть огромное желание встроиться в эту новую реальность и жить в ней. А вот готовность – это, конечно, вопрос, поскольку предыдущая администрация наломала столько дров, что нам их придется разгребать не один год. Минск как площадка для переговоров по Украине – то, о чем говорил Президент Лукашенко во время интервью. Готов ли американский истеблишмент принять эту здравую и логичную идею?

Стив Самарин:

Дональд Трамп действительно сделал одним из основных тезисов своей предвыборной программы установление мира в мире. Вообще Дональд Трамп – это совершенно не воинственный Президент. Он привык всю жизнь совершать сделки, а сделка подразумевает, что стороны достигают согласия. Война – это когда сделку достичь невозможно. Война – это когда стороны исчерпали все возможности диалога и просто началась драка. Но Президент Трамп настойчиво старается сделать все, чтобы воцарился мир в мире. Война не нужна совершенно никому. И Президент Трамп это прекрасно понимает. От этого страдают и воюющие стороны, и Соединенные Штаты Америки. А Президент Беларуси многократно, в общем-то, делал колоссальные усилия, чтобы был мир в Европе. И было сделано им так много, чтобы этот мир состоялся и, самое главное, чтобы война не началась. Мы помним все Минские договоренности. И, в общем-то, было бы, наверное, правильным, чтобы Минские договоренности возобновились. Это идеальное место для проведения таких переговоров, поскольку Беларусь – это независимое государство. Очевидно, что есть и будут силы, которым не выгоден мирный исход. Как с ними быть? Те же европейские политики, почему они заинтересованы в нагнетании кризиса и милитаризации?