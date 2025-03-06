Премьер-министр Мьянмы прибыл с официальным визитом в Минск

На старте официального визита в Беларусь премьер-министра Мьянмы присмотримся к Юго-Восточной Азии и Азии вообще. А здесь, кроме стратегически важной и, безусловно, приоритетной России и наших партнеров по СНГ, есть на что и на кого «опереться», рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Первая и, конечно, самая основательная «точка опоры» – Китай. Дальше – Индия. И вот эти два гиганта – в сумме уже полмира. На юго-западе и Ближнем Востоке целое «созвездие» наших партнеров – Иран, Пакистан, Саудовская Аравия, Кувейт и, разумеется, Объединенные Арабские Эмираты. И вот в этом перечне крайне важных для Минска партнеров Мьянма может стать еще одной вполне перспективной «точкой роста». Но, собственно, дождемся конкретики на завтрашних переговорах Александра Лукашенко с лидером этой страны.

Еще более любопытна для Минска это огромная часть света в разрезе интеграционных объединений, роль которых сегодня, очевидно, возрастает. Во-первых, разумеется, ШОС. В «шанхайской семье» большая часть Азии, и Беларусь в прошлом году тоже попала в эту «десятку». Во-вторых, перспективный БРИКС. Это тоже «десятка», где больше половины опять же азиаты. Ну и в-третьих, АСЕАН, где, напомним, Беларусь на межпарламентской площадке в статусе наблюдателя. А вот как раз таки с Мьянмой как членом этой организации тема АСЕАН для Минска может вполне себе получить и новое звучание.