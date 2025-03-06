Лукашенко подписал указы, которые меняют порядок строительства и кредитования жилья

В Беларуси совершенствуют подходы в строительстве и кредитовании жилья. Соответствующие указы сегодня, 6 марта, подписал Александр Лукашенко, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Среди основных новаций – исключение граждан из участия в процессе долевого строительства и предоставление льготных кредитов только на покупку квадратных метров в многоквартирных жилых домах, построенных по госзаказу. А субсидии на погашение долга и процентов по коммерческим кредитам на строительство жилья замещаются льготными кредитами.

Один из документов касается господдержки при жилищном строительстве и предусматривает сразу несколько форм помощи. Речь идет о возможности льготного кредитования, одноразовых субсидиях, а также о финансовой поддержке в возврате задолженности по льготным кредитам для многодетных и молодых семей, при рождении детей.

Кроме того, в населенных пунктах с численностью до 20 тысяч человек льготные кредиты будут предоставляться для покупки жилья как на первичном, так и вторичном рынках.

Еще один указ регулирует механизм государственного заказа на строительство жилья. Его суть заключается в том, что возведение жилых домов осуществляется госзаказчиками без привлечения граждан на этапе строительства. Льготный кредит в данном случае предоставляется организации-заказчику. А уже после ввода дома в эксплуатацию будет переоформлен на граждан.

В числе новаций также продажа жилья, построенного по госзаказу, всем гражданам, состоящим на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий. В настоящее время этой возможностью смогут воспользоваться только те, кто имеет право на господдержку. Все изменения вступят в силу с июня этого года.