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Конный патруль, сотрудники на сигвеях, полевая кухня. Чем удивят II Игры стран СНГ – рассказала Василиса Марзалюк

29 июля 2023 11:18
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Новости Беларуси. Правоохранители во время проведения II Игр стран СНГ будут не только охранять общественный порядок, но и рассказывать о важности соблюдения правил безопасного поведения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Конный патруль, сотрудники на сигвеях, полевая кухня. Чем удивят II Игры стран СНГ – рассказала Василиса Марзалюк-1

Формат этой работы уже определен – развлекательно-познавательный. У спортивных арен развернутся интерактивные площадки, на которых болельщики смогут пообщаться с милиционерами, курсантами и лицеистами, а также осмотреть выставки техники и вооружения.

Конный патруль, сотрудники на сигвеях, полевая кухня. Чем удивят II Игры стран СНГ – рассказала Василиса Марзалюк-4

Василиса Марзалюк, представитель оргкомитета II Игр стран СНГ:
Еще вы увидите конный патруль, сотрудников на сигвеях и электротранспорте, полакомитесь ароматной кашей из полевой кухни и познакомитесь с талисманом акции Степанычем. Имя новому веселому персонажу дали подписчики ведомственных соцсетей. Презентация символа акции состоялась на «Славянском базаре в Витебске». И он сразу пришелся по душе гостям фестиваля.

Конный патруль, сотрудники на сигвеях, полевая кухня. Чем удивят II Игры стран СНГ – рассказала Василиса Марзалюк-7

Конный патруль, сотрудники на сигвеях, полевая кухня. Чем удивят II Игры стран СНГ – рассказала Василиса Марзалюк-9

Во время II Игр стран СНГ болельщики смогут пообщаться с милиционерами и увидеть выставки вооружения. Читайте здесь.

# Игры стран СНГ # общество # Василиса Марзалюк # Фотофакт

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