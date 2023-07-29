Новости Беларуси. Правоохранители во время проведения II Игр стран СНГ будут не только охранять общественный порядок, но и рассказывать о важности соблюдения правил безопасного поведения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Формат этой работы уже определен – развлекательно-познавательный. У спортивных арен развернутся интерактивные площадки, на которых болельщики смогут пообщаться с милиционерами, курсантами и лицеистами, а также осмотреть выставки техники и вооружения.

Василиса Марзалюк, представитель оргкомитета II Игр стран СНГ:

Еще вы увидите конный патруль, сотрудников на сигвеях и электротранспорте, полакомитесь ароматной кашей из полевой кухни и познакомитесь с талисманом акции Степанычем. Имя новому веселому персонажу дали подписчики ведомственных соцсетей. Презентация символа акции состоялась на «Славянском базаре в Витебске». И он сразу пришелся по душе гостям фестиваля.