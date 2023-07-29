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Более 1,8 млн тонн зерна с учётом рапса уже намолотили белорусские аграрии

29 июля 2023 10:43
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Новости Беларуси. Брестская область лидирует по темпам уборки зерновых и зернобобовых, Гомельская – по обмолоту озимого рапса, а Гродненская – по урожайности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси на данный момент намолочено более 1 миллиона 800 тонн зерна с учетом рапса. Убрано 17,8 % площадей от плана. Темпы уборочной страды прирастают с каждым днем. Незначительные коррективы в ход работ вносит лишь погода. Долгожданные дожди сейчас не совсем кстати: их ждали, когда шло формирование колоса.

Более 1,8 млн тонн зерна с учётом рапса уже намолотили белорусские аграрии-1

Конечно, после 2022 года, самого урожайного за всю историю страны, аграриям хотелось повторить успех. Но, как известно, не все в сельском хозяйстве зависит от человека. Однако все, что выросло, будет собрано до единого колоса. Вклад в общий каравай сейчас вносят тысячи хлеборобов.

# Уборочная кампания # общество # Фотофакт

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