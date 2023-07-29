Более 1,8 млн тонн зерна с учётом рапса уже намолотили белорусские аграрии

Новости Беларуси. Брестская область лидирует по темпам уборки зерновых и зернобобовых, Гомельская – по обмолоту озимого рапса, а Гродненская – по урожайности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси на данный момент намолочено более 1 миллиона 800 тонн зерна с учетом рапса. Убрано 17,8 % площадей от плана. Темпы уборочной страды прирастают с каждым днем. Незначительные коррективы в ход работ вносит лишь погода. Долгожданные дожди сейчас не совсем кстати: их ждали, когда шло формирование колоса.