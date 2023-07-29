Во время II Игр стран СНГ болельщики смогут пообщаться с милиционерами и увидеть выставки вооружения

Новости Беларуси. Правоохранители во время проведения II Игр стран СНГ будут не только охранять общественный порядок, но и рассказывать о важности соблюдения правил безопасного поведения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

До мелочей продумана работа по обеспечению правопорядка. Патрульные наряды будут следить за порядком на улицах во время Игр круглосуточно. Сформирован и оперативно-ситуационный штаб, в состав которого также вошли представители МВД, Минспорта, МЧС и Минздрава.