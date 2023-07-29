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Во время II Игр стран СНГ болельщики смогут пообщаться с милиционерами и увидеть выставки вооружения

29 июля 2023 11:19
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Новости Беларуси. Правоохранители во время проведения II Игр стран СНГ будут не только охранять общественный порядок, но и рассказывать о важности соблюдения правил безопасного поведения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Во время II Игр стран СНГ болельщики смогут пообщаться с милиционерами и увидеть выставки вооружения-1

До мелочей продумана работа по обеспечению правопорядка. Патрульные наряды будут следить за порядком на улицах во время Игр круглосуточно. Сформирован и оперативно-ситуационный штаб, в состав которого также вошли представители МВД, Минспорта, МЧС и Минздрава.

Во время II Игр стран СНГ болельщики смогут пообщаться с милиционерами и увидеть выставки вооружения-4

Конный патруль, сотрудники на сигвеях, полевая кухня. Чем удивят II Игры стран СНГ – рассказала Василиса Марзалюк.

# Игры стран СНГ # общество # Фотофакт

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