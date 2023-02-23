Уха от декана и грязевые ванные. Как прошли соревнования по тракторному биатлону в Горецкой сельхозакадемии?

Новости Беларуси. Грязевые ванны для сельхозтехники и уха от декана. В Горках прошел тракторный биатлон. Начало необычной, но зрелищной традиции в Горецкой сельхозакадемии положили год назад. Будущие солдаты отряда продовольственной безопасности страны сели за руль сельхозмашин, чтобы показать свое мастерство, и доказать, что хороший тракторист даже один в поле воин. Наш корреспондент Юлия Мычка подробней.

Юлия Мычка, корреспондент:

Такое бывает только раз в году. Учебный полигон Горецкой сельхозакадемии на один день превращается в настоящую полосу препятствий. А здесь – снежное ралли. Новая захватывающая традиция вуза – тракторный биатлон.

В теплый сезон студенты на этом поле отрабатывают навыки полевых работ, но сегодня все по-другому: педаль газа можно утопить до упора и отпустить вожжи железному коню. Мчаться только на драйве – слишком простая задача. На каждом участке трассы гонщиков ждет задание со звездочкой. «Коварная змейка», «Большая восьмерка» и глубокая лужа. После – огневой рубеж. За каждый промах и сбитый столбик – дополнительный штрафной круг.

Алексей Столяров, судья соревнований по тракторному биатлону:

Есть у нас парень, 4:51 у него время. Без промахов на огневом рубеже, поэтому он у нас пока в лидерах. Ну и девушки тоже не отстают. До выступления первокурсницы Анастасии Коршук остались считаные минуты. Волнения больше не столько от предстоящего круга испытаний, сколько от внимания прессы. Еще бы: будущий агроном одна из двух представительниц прекрасного пола, кто решился принять участие в, казалось бы, чисто мужском состязании.

Анастасия Коршук, студентка БГСХА:

Подала заявку, когда еще была дома. И мама как-то немного странно отреагировала, потому что сказала, что будет волноваться, как я там, чтобы я не перевернулась, чтобы все было хорошо. Впрочем, в том, чтобы покорить трактор и заставить его рисовать фигуры на снегу, участница соревнований не видит ничего сверхъестественного. Права девушка получила, когда училась в аграрном колледже. И с тех пор лишний раз прокатиться на «Беларусе» ей просто в удовольствие.

Анастасия Коршук:

Так как много камер, я сильно разволновалась, когда стреляла, но я выстрелила три. И тоже неплохо.

Владислав Хомец, выпускник БГСХА:

Больше вовлекаются студенты в это мероприятие, тем самым мы можем пропагандировать что-то другое, отвлекая их от каких-то негативных мероприятий. Поэтому именно погружение в такое мероприятие, работа с техникой, тем более это факультет механизации сельского хозяйства, это в будущем может где-то им пригодиться. Не менее эмоциональным, чем сами гонки, получился и зимний пикник. У костра царил дух студенчества приправленный ароматом ухи от декана. И нужно сказать, что здесь команды «к старту» с нетерпением ждали все.

Владимир Гусаров, декан факультета механизации сельского хозяйства БГСХА:

Уха у нас будет двух сортов. Из белой рыбы – это будет щука с карпом. И будет еще уха из красной рыбы. То есть решили разнообразить. Уха будет по секретному рецепту от декана, которому его научили, когда он только пришел работать в академию. Гостей праздника не напугала даже погода. Победить 15 градусов мороза помогли яркие эмоции, 40 литров горячего чая и, конечно, уха дружбы.