Угроза для здоровья и психического состояния – чем опасно ожирение и как с ним бороться?

Ожирение с каждым годом становится все более актуальной проблемой для современного общества. Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, около 2 миллиардов взрослого населения страдают от избыточного веса, а 650 миллионов – от ожирения.

Светлана Иванченко, врач-эндокринолог медицинского центра «Нордин»:

У любого заболевания есть клинические критерии. Два основных критерия по ожирению – это ожирение по индексу массы тела и наличие сопутствующих состояний, к которому это ожирение приводит. Итак, индекс массы тела. Как грубо посчитать: есть ожирение или его нет? Взять свою массу в килограммах и поделить на квадрат роста в метрах. Индекс массы тела выше 30 – это и есть ожирение. Ожирение – большая угроза для здоровья человека. Связано это с увеличением риска развития диабета, артрита, гипертонии, рака и многих других недугов. Кроме того, ожирение часто ведет к психологическим проблемам, таким как депрессия, низкая самооценка и даже социальная изоляция. Светлана Иванченко:

Основные причины ожирение: различают первичное, которое характеризуется избыточным накоплением жировой ткани из-за избыточного поступления энергетических ресурсов, соответственно, недостаточным расходованием этих энергетических ресурсов. Если простым языком – человек много ест, энергетических ресурсов потребляет и практически не двигается. То есть у него малоподвижный образ жизни. Возможно, это обусловлено работой. Возможно, это обусловлено какими-то социальными привычками. Причины могут быть разные.

Причиной ожирения могут стать и генетические факторы, которые, в свою очередь, могут влиять на чувство насыщения и склонность к отложению жира. Повлиять на вес может и употребление некоторых лекарственных препаратов. Светлана Иванченко:

Группа достаточно широка, например, касающихся психических функций. Это препараты для лечения каких-либо воспалительных заболеваний, глюкокортикостероид. Ожирение еще в рамках других патологических состояний. То есть эндокринное ожирение. Например, это могут быть поражения головного мозга, а именно гипофиза, гипофизарной всей этой области головного мозга, которая отвечает фактически за все гормоны. Поражение надпочечников и нарушение функций этих органов тоже могут приводить к определенным формам ожирения. Важно обращать внимание на свое эмоциональное состояние. Многие люди обращаются к еде как к способу утешения, заедая стресс. Часто они едят без раздумий, когда испытывают негативные эмоции.

Светлана Иванченко:

И что такое объем талии, который должен вас как-то мотивировать, не буду говорить, запугать? Для женщин – 88 см, для мужчин – 102 см. То есть все, что больше, это высокий метаболический риск. То есть мы приходим к тому, что жировая ткань начинает менять наш метаболизм в ненужную сторону. Благо ожирение лечится. Сразу коснусь того, что оно лечится и медикаментозно тоже.

После обследования, сдачи анализов и определения метаболических рисков врач сможет подобрать необходимую лекарственную терапию. Однако в первую очередь для борьбы с ожирением необходимо изменить свой образ жизни. Светлана Иванченко:

Терапия первой линии – это модификация образа жизни. При малоподвижном – расширение своей физической активности, первый этап. И второй, даже, пожалуй, более важный этап – это модификация пищевого поведения. Это не короткие диеты. Это изменение своих пищевых привычек, которое без нарушения эмоционального статуса, без оскуднения своего питания, без развития дефицитов по микроэлементам, способно в длительной перспективе привести не просто к потере массы тела, но и к сохранению этой потери массы тела.