Вкручивал так, как профессиональный спортсмен! Цилинская вспомнила Лукашенко на открытии велодрома в 2008-м

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: Я пообещал нашим спортсменам, это было в разговоре с Натальей Цилинской, о том, что мы в этот день встретимся на новом, мирового уровня велотреке. И у наших велосипедистов будет свой уютный по мировым стандартам дом.

Наталья Цилинская, восьмикратная чемпионка мира, председатель Белорусской федерации велосипедного спорта:

Когда было открытие велодрома и Президент сел на велосипед, и мы поехали по нему прокатиться все вместе (я, еще два наших прекрасных чемпиона мира, Василий Кириенко и Костя Сивцов). Мы едем, тренированные люди. Это было 30 декабря 2008 года, у меня пару месяцев тому назад только Олимпиада закончилась. Я еду и понимаю, что это не спортсмен, а он, как у нас говорят велосипедисты, вкручивал так! Человек, который не профессиональный спортсмен, ехал очень быстро. Потому что он постоянно занимается спортом, неважно каким. Он постоянно в этой модной тусовке спортивной!