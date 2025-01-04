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Вкручивал так, как профессиональный спортсмен! Цилинская вспомнила Лукашенко на открытии велодрома в 2008-м

04 января 2025 11:22
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Как Лукашенко возрождал спорт? Чего достигли белорусы за годы независимости? Достижения белорусских атлетов. Смотрите в 12-м выпуске документального проекта «17 мгновений страны» на СТВ.

Вкручивал так, как профессиональный спортсмен! Цилинская вспомнила Лукашенко на открытии велодрома в 2008-м-2

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Я пообещал нашим спортсменам, это было в разговоре с Натальей Цилинской, о том, что мы в этот день встретимся на новом, мирового уровня велотреке. И у наших велосипедистов будет свой уютный по мировым стандартам дом.

Вкручивал так, как профессиональный спортсмен! Цилинская вспомнила Лукашенко на открытии велодрома в 2008-м-4

Наталья Цилинская, восьмикратная чемпионка мира, председатель Белорусской федерации велосипедного спорта:
Когда было открытие велодрома и Президент сел на велосипед, и мы поехали по нему прокатиться все вместе (я, еще два наших прекрасных чемпиона мира, Василий Кириенко и Костя Сивцов). Мы едем, тренированные люди. Это было 30 декабря 2008 года, у меня пару месяцев тому назад только Олимпиада закончилась. Я еду и понимаю, что это не спортсмен, а он, как у нас говорят велосипедисты, вкручивал так! Человек, который не профессиональный спортсмен, ехал очень быстро. Потому что он постоянно занимается спортом, неважно каким. Он постоянно в этой модной тусовке спортивной!

# Белорусские спортсмены # Государственная политика в области спорта # Александр Лукашенко # Наталья Цилинская

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