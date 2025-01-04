На «Олимпик-Арене» стартовала Республиканская хоккейная лига

Республиканская Хоккейная лига вновь в центре спортивных событий. Традицию здорового соперничества белорусы продолжают уже в новом 2025 году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сегодня на ледовой площадке «Олимпик-Арены» клюшки скрестили дружина Президента (она на второй строчке промежуточного протокола) и игроки из Витебска, у них – шестая позиция.

На трибунах многолюдно и празднично – болельщики пришли поддержать любимые команды. Они точно знают: игра будет насыщенной. Особенно когда на льду игрок под номером 1. Именно с передачи главы государства дружина на 6-й минуте открыла счет. Ворота соперника распечатал Андрей Костицын. Отметим, за последние годы уровень игры в любительский хоккей заметно вырос, уже в первом периоде болельщики увидели большое количество красивых и результативных моментов. Первая двадцати-минутка завершилась со счетом 3:1 в пользу президентской дружины. Команды настроены решительно.

Константин Дурнов, игрок хоккейной команды Президента Беларуси: Соперник очень активно начал, хорошие движения. Мы нашли свои моменты, их реализовали. Было нелегко. Поддержка сумасшедшая. Они заставляют нас идти вперед, двигаться, поэтому мы не можем по другому играть при таких трибунах и поддержке.

Артем Балтрук, игрок хоккейной команды Витебской области:

Всегда приятно при такой атмосфере играть, классно. Трибуны полностью заполнены, хоккей хороший, достаточно скоростной, техничный, поэтому очень интересно конечно. Каждый хочет победить, поэтому каждый из команд делает все возможное для победы. Все стараются.

Второй период закончился со счетом 8:2. Уже стартовал третий. Итоги встречи сообщим в следующем выпуске.