Латвия изменила правила въезда в страну на автомобиле

Латвийские власти с нового года обновили правила въезда на территорию страны. Теперь автомобили, зарегистрированные за пределами Евросоюза, Европейской экономической зоны и Швейцарии, подлежат обязательному декларированию, сообщили в Государственном таможенном комитете со ссылкой на генконсульство Беларуси в Даугавпилсе, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Перед посещением прибалтийской республики необходимо через портал электронных услуг Дирекции безопасности дорожного движения оформить транспорт. За несоблюдение нововведений на водителя может быть наложен штраф в размере от 55 до 140 евро. Данное требование не распространяется только на автомобили, которые принадлежат лицу, пользующемуся иммунитетами и привилегиями в соответствии с нормами международного права, а также для выполнения официальных функций.