«Угроблен двигатель». Машину ремонтировали 3 месяца, а потом она пропала (но мы нашли)

Огни для них – как маяки. Их руки – не для скуки.
Чем вооружаются работники СТО в погоне за деньгами?
Что бывает, когда отказывает здравый смысл? 9 августа на территории одного из столичных СТО в руках автослесаря работа, буквально, горела.
Огни для них – как маяки. Их руки – не для скуки.
Чем вооружаются работники СТО в погоне за деньгами?
Что бывает, когда отказывает здравый смысл? 9 августа на территории одного из столичных СТО в руках автослесаря работа, буквально, горела.
Когда на место пожара прибыли спасатели, легковой автомобиль полыхал открытым огнём и синим пламенем. Мужчина серьёзно пострадал: получил ожоги лица, головы, туловища и рук – 45% тела обожжено.
Бригада «скорой помощи» доставила его в больницу.
Ольга Мельченко, официальный представитель Минского городского управления МЧС:
При проведении ремонтных работ на СТО был полностью уничтожен огнём автомобиль, а также рядом припаркованные три авто. Слесарь проводил ремонтные работы – пытался снять топливный бак. В результате получил серьёзные ожоги.
Мужчина госпитализирован.
Непрофессиональный подход, нарушения.
Результат: огромный ущерб здоровью и потеря 4-ёх «железных лошадок» клиентов.
На станции технического обмана обжёгся и Анатолий Быков.
Мужчина недоумевает, как до сих пор не прогорели ещё сами мастера, лёгким движением разводного ключа угробившие его авто.
Анатолий Быков:
Всё начиналось в мае-месяце. Думал, закончилось к 9 мая, Дню Победы. Но более трёх месяцев машины нет. Ремонт произведён некачественно, угроблен двигатель. И куда теперь идти солдату, кому нести печаль свою?
Разовое посещение кустарной СТО вылилось в многочисленные.
Автомобилист хотел устранить поломку, но приобрёл множество других и нервный тик в придачу. Абонемент полного пакета неприятностей от столичных гуру шиномонтажа обошёлся в 280 рублей.
Дарина Гулюта, юрист:
Если данные услуги были оказаны некачественно и повлекли причинение ущерба имуществу, можно требовать безвозмездного устранения недостатков.
Никаких документов на руках у потребителя нет, а это значит, специалисты скрывают свою реальную выручку, возникает масса вопросов о легальности бизнеса.
Дарина Гулюта:
В данном случае, со стороны станции мы видим множество нарушений действующего законодательства. При обращении потребителя не был надлежащим образом оформлен заказ-наряд, где были бы прописаны объём работ и их стоимость.
Направляемся к «спонсорам» автопроблем.
Вскоре с удивлением понимаем: автомобиля на станции нет.
Беседа корреспондента с сотрудниками СТО:
Здравствуйте! Столичное телевидение. А Вы?
Слесарь.
Слесарь. А где Ваше начальство?
Это – официально СТО?
Конечно.
А где документы? Где уголок потребителя? Лицензия? Кто разрешил заниматься здесь работами? И объясните, пожалуйста, где автомобиль гражданина, который к вам обратился? Где сейчас находится автомобиль, который был принят вами в ремонт?
Анатолий Быков:
Я передал здесь 280 рублей. Какой кассовый аппарат?
Тут, вы же видите – разруха.
Здесь они снимали двигатель – вот яма.
Дарина Гулюта:
Похищен автомобиль.
Автомобиль находился в данном помещении.
Был передан работникам, которые работали в этом помещении. На сегодняшний день, автомобиля мы не видим. Поэтому, я думаю, можно спокойно звонить сотрудникам милиции, объявлять автомобиль в розыск.
Отвлекаясь от своей бурной теневой деятельности, мастера, всё же, связываются с начальником, принимаем приглашение к беседе по телефону.
Мужчина:
«Добро пожаловаться». Какой-то бред.
Ольга Пискарёва, СТВ:
Расскажите, пожалуйста, когда у Вас документы все будут в порядке?
Оказывается, автомобиль перегнали на другую станцию.
Но делать это без согласования с клиентом мастера не имели никакого права.
Как отразилась смена локации авто на его состоянии, с какой целью это было сделано и что сегодня думает о проблеме творец, создавший аварийную ситуацию, спешим выяснить. Нам не обрадовались, сотрудники спрятались, автомастерскую закрыли, однако виновника выдали.
Ольга Пискарёва:
Это – дело рук Ваших, что стоит здесь?
Юрий Щур:
Да.
Ольга Пискарёва:
3 месяца вашей работы и 280 рублей. Это – та качественная работа, которую Вы сегодня готовы предоставить минчанам?
Юрий Щур:
Нет.
Ольга Пискарёва:
Это – тот опыт, который позволяет Вам сегодня работать с людьми?
Юрий Щур:
Нет. Ремонтировали машину.
Ольга Пискарёва:
И почему не отремонтировали?
Юрий Щур:
Потому что не смогли.
Дарина Гулюта:
Вы должны привести автомобиль в первичное состояние. А, если был причинён ущерб, то Вы, наверное, знаете, если у вас уже есть юрист, что Вы обязаны возместить полностью стоимость ущерба. Кроме того, потребитель ещё имеет право требовать моральный вред с Вас.
Юрий Щур:
Да.
Дарина Гулюта:
Сколько ремонтировался автомобиль?
Юрий Щур:
3 месяца.
Дарина Гулюта:
Наверное, уже и сроки нарушены?
Юрий Щур:
Наверное.
Дарина Гулюта:
Тоже знаете, какая ответственность предусмотрена? А, кроме того, получили денежные средства, а кассовый чек не выдали. Это – нарушение действующего законодательства.
Юрий Щур:
Кассовый чек отдаётся, когда выдаётся заказ-наряд.
Дарина Гулюта:
А я думала, по приёму денежных средств.
Юрий Щур:
Нет.
Дарина Гулюта:
Я советую Вам обратиться в налоговые органы, чтобы Вам разъяснили, когда Вы должны выдать документ.
Юрий Щур:
Я – физическое лицо, и мне не стоит обращаться в налоговые органы.
Дарина Гулюта:
У вас ещё и незаконная предпринимательская деятельность?
Юрий Щур:
Нет. Я работаю – у ИП Хабарова брал эту машину.
Дарина Гулюта:
По какому договору Вы работаете?
Юрий Щур:
По договору подряда.
Дарина Гулюта:
Договор подряда можете предоставить, да? Наверное, в фонде соцзащиты будут сведения о том, какие отчисления были начислены?
Юрий Щур:
Это должен Вам предоставлять мой работодатель.
Дарина Гулюта:
Договор подряда составляется в двух экземплярах.
После долгих увиливаний мастер, всё же, принял волевое решение проблему разрулить. В присутствии юриста клиент и слесарь составили соглашение о добровольном урегулировании вопроса.
Согласно которому, автомобиль будет отремонтирован в официальной автомастерской.
Все работы оплатит мастер из своего кармана.