«Угроблен двигатель». Машину ремонтировали 3 месяца, а потом она пропала (но мы нашли)

Огни для них – как маяки. Их руки – не для скуки. Чем вооружаются работники СТО в погоне за деньгами? Что бывает, когда отказывает здравый смысл? 9 августа на территории одного из столичных СТО в руках автослесаря работа, буквально, горела.

Когда на место пожара прибыли спасатели, легковой автомобиль полыхал открытым огнём и синим пламенем. Мужчина серьёзно пострадал: получил ожоги лица, головы, туловища и рук – 45% тела обожжено. Бригада «скорой помощи» доставила его в больницу.

Ольга Мельченко, официальный представитель Минского городского управления МЧС:

При проведении ремонтных работ на СТО был полностью уничтожен огнём автомобиль, а также рядом припаркованные три авто. Слесарь проводил ремонтные работы – пытался снять топливный бак. В результате получил серьёзные ожоги. Мужчина госпитализирован.

Непрофессиональный подход, нарушения. Результат: огромный ущерб здоровью и потеря 4-ёх «железных лошадок» клиентов.

На станции технического обмана обжёгся и Анатолий Быков. Мужчина недоумевает, как до сих пор не прогорели ещё сами мастера, лёгким движением разводного ключа угробившие его авто. Анатолий Быков:

Всё начиналось в мае-месяце. Думал, закончилось к 9 мая, Дню Победы. Но более трёх месяцев машины нет. Ремонт произведён некачественно, угроблен двигатель. И куда теперь идти солдату, кому нести печаль свою?

Разовое посещение кустарной СТО вылилось в многочисленные. Автомобилист хотел устранить поломку, но приобрёл множество других и нервный тик в придачу. Абонемент полного пакета неприятностей от столичных гуру шиномонтажа обошёлся в 280 рублей. Дарина Гулюта, юрист:

Если данные услуги были оказаны некачественно и повлекли причинение ущерба имуществу, можно требовать безвозмездного устранения недостатков.

Никаких документов на руках у потребителя нет, а это значит, специалисты скрывают свою реальную выручку, возникает масса вопросов о легальности бизнеса. Дарина Гулюта:

В данном случае, со стороны станции мы видим множество нарушений действующего законодательства. При обращении потребителя не был надлежащим образом оформлен заказ-наряд, где были бы прописаны объём работ и их стоимость. Направляемся к «спонсорам» автопроблем.

Вскоре с удивлением понимаем: автомобиля на станции нет. Беседа корреспондента с сотрудниками СТО:

Здравствуйте! Столичное телевидение. А Вы? Слесарь. Слесарь. А где Ваше начальство? Это – официально СТО? Конечно. А где документы? Где уголок потребителя? Лицензия? Кто разрешил заниматься здесь работами? И объясните, пожалуйста, где автомобиль гражданина, который к вам обратился? Где сейчас находится автомобиль, который был принят вами в ремонт?

Анатолий Быков:

Я передал здесь 280 рублей. Какой кассовый аппарат? Тут, вы же видите – разруха. Здесь они снимали двигатель – вот яма.

Дарина Гулюта:

Похищен автомобиль. Автомобиль находился в данном помещении. Был передан работникам, которые работали в этом помещении. На сегодняшний день, автомобиля мы не видим. Поэтому, я думаю, можно спокойно звонить сотрудникам милиции, объявлять автомобиль в розыск. Отвлекаясь от своей бурной теневой деятельности, мастера, всё же, связываются с начальником, принимаем приглашение к беседе по телефону.

Мужчина:

«Добро пожаловаться». Какой-то бред. Ольга Пискарёва, СТВ:

Расскажите, пожалуйста, когда у Вас документы все будут в порядке? Оказывается, автомобиль перегнали на другую станцию. Но делать это без согласования с клиентом мастера не имели никакого права.

Как отразилась смена локации авто на его состоянии, с какой целью это было сделано и что сегодня думает о проблеме творец, создавший аварийную ситуацию, спешим выяснить. Нам не обрадовались, сотрудники спрятались, автомастерскую закрыли, однако виновника выдали.

Ольга Пискарёва:

Это – дело рук Ваших, что стоит здесь? Юрий Щур:

Да. Ольга Пискарёва:

3 месяца вашей работы и 280 рублей. Это – та качественная работа, которую Вы сегодня готовы предоставить минчанам?

Юрий Щур:

Нет. Ольга Пискарёва:

Это – тот опыт, который позволяет Вам сегодня работать с людьми? Юрий Щур:

Нет. Ремонтировали машину. Ольга Пискарёва:

И почему не отремонтировали?

Юрий Щур:

Потому что не смогли. Дарина Гулюта:

Вы должны привести автомобиль в первичное состояние. А, если был причинён ущерб, то Вы, наверное, знаете, если у вас уже есть юрист, что Вы обязаны возместить полностью стоимость ущерба. Кроме того, потребитель ещё имеет право требовать моральный вред с Вас. Юрий Щур:

Да. Дарина Гулюта:

Сколько ремонтировался автомобиль? Юрий Щур:

3 месяца. Дарина Гулюта:

Наверное, уже и сроки нарушены? Юрий Щур:

Наверное. Дарина Гулюта:

Тоже знаете, какая ответственность предусмотрена? А, кроме того, получили денежные средства, а кассовый чек не выдали. Это – нарушение действующего законодательства. Юрий Щур:

Кассовый чек отдаётся, когда выдаётся заказ-наряд. Дарина Гулюта:

А я думала, по приёму денежных средств. Юрий Щур:

Нет. Дарина Гулюта:

Я советую Вам обратиться в налоговые органы, чтобы Вам разъяснили, когда Вы должны выдать документ. Юрий Щур:

Я – физическое лицо, и мне не стоит обращаться в налоговые органы. Дарина Гулюта:

У вас ещё и незаконная предпринимательская деятельность? Юрий Щур:

Нет. Я работаю – у ИП Хабарова брал эту машину. Дарина Гулюта:

По какому договору Вы работаете? Юрий Щур:

По договору подряда. Дарина Гулюта:

Договор подряда можете предоставить, да? Наверное, в фонде соцзащиты будут сведения о том, какие отчисления были начислены? Юрий Щур:

Это должен Вам предоставлять мой работодатель. Дарина Гулюта:

Договор подряда составляется в двух экземплярах.

После долгих увиливаний мастер, всё же, принял волевое решение проблему разрулить. В присутствии юриста клиент и слесарь составили соглашение о добровольном урегулировании вопроса.