«2 месяца, ремонт так и не сделан»: минчанке обещали поставить окна, взяли предоплату и пропали

Низкие цены, гарантия качества, быстрое изготовление! Как только сегодня не завлекают доверчивых покупателей. Но что же стоит за столь привлекательными предложениями? Удачная сделка или вечная кабала?

Людмила Калугина:

Просмотрели сайт этой организации «Балконский дом». В течение часа приехал молодой человек, сделал обмер, и заключили договор. На сайте компания предлагала лучшее соотношение цены и качества. Цену замерщик озвучил сразу – 893 рубля, в этот же день женщина внесла предоплату – 70%, но проверить качество Людмиле Калугиной так и не удалось. Обещанных окон минчанка ждёт уже второй месяц.

Людмила Калугина:

Обещали окошко исполнить в течение 10 дней. По истечении указанного в договоре времени, я набрала. Когда я звонила в офис, отвечали некорректно, грубо, бросали трубки. На «перезвоны» не отвечали. И это повторялось неоднократно. Людмила удивлялась: неужели, произошедшее – нелепая случайность? Ведь на сайте фирмы не было ни одного негативного отзыва.

Но вскоре этому нашлось своё объяснение. Людмила Калугина:

Решили написать на сайте отрицательный отзыв, но он не был допущен модератором, он так и не появился. За негативом далеко ходить не пришлось. На других сайтах отзывов о работе компании мало, но и те, мягко говоря, не радуют.

Комментарии интернет-пользователей:

Отзывы липовые. Приходят на дом, заключают договор по бешеным ценам. Берут предоплату в размере 70 %. В нашем случае, окно установили после двукратного обращения в милицию. Количество недовольных заказчиков растёт. Потребителям обещают скидки и даже рассрочку на выгодных условиях. Как только клиент «созрел», ему тут же предлагают подписать договор. А дальше – к гадалке не ходи.

Людмила Калугина:

Теперь я не только хочу вернуть деньги, но и за моральный ущерб. Что ж это? 2 месяца, ремонт так и не сделан. Переплата за «дорогие и качественные» материалы нередко в несколько раз превышает среднюю рыночную стоимость. Но этих тонкостей Людмила не знала, поэтому сейчас, после многочисленных звонков, вместе со съёмочной группой «Добро пожаловаться» направляется в ту самую фирму, чтобы расторгнуть договор. Кстати, без предварительного звонка навестить «оконщиков» не получится. Звоним. Навстречу выходит уже приветливый и вежливый сотрудник компании. Однако пообщаться с руководством, так сказать, по душам, не удалось, дескать, нет на месте.