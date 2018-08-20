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«2 месяца, ремонт так и не сделан»: минчанке обещали поставить окна, взяли предоплату и пропали

20 августа 2018 10:37
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Низкие цены, гарантия качества, быстрое изготовление! Как только сегодня не завлекают доверчивых покупателей. Но что же стоит за столь привлекательными предложениями?

Удачная сделка или вечная кабала?

«2 месяца, ремонт так и не сделан»: минчанке обещали поставить окна, взяли предоплату и пропали -1

Людмила Калугина:
Просмотрели сайт этой организации «Балконский дом». В течение часа приехал молодой человек, сделал обмер, и заключили договор.

На сайте компания предлагала лучшее соотношение цены и качества. Цену замерщик озвучил сразу – 893 рубля, в этот же день женщина внесла предоплату – 70%, но проверить качество Людмиле Калугиной так и не удалось.

Обещанных окон минчанка ждёт уже второй месяц.

«2 месяца, ремонт так и не сделан»: минчанке обещали поставить окна, взяли предоплату и пропали -4

«2 месяца, ремонт так и не сделан»: минчанке обещали поставить окна, взяли предоплату и пропали -6

Людмила Калугина:
Обещали окошко исполнить в течение 10 дней. По истечении указанного в договоре времени, я набрала. Когда я звонила в офис, отвечали некорректно, грубо, бросали трубки.

На «перезвоны» не отвечали.

И это повторялось неоднократно.

Людмила удивлялась: неужели, произошедшее – нелепая случайность? Ведь на сайте фирмы не было ни одного негативного отзыва.

«2 месяца, ремонт так и не сделан»: минчанке обещали поставить окна, взяли предоплату и пропали -9

Но вскоре этому нашлось своё объяснение.

Людмила Калугина:
Решили написать на сайте отрицательный отзыв, но он не был допущен модератором, он так и не появился.

За негативом далеко ходить не пришлось.

На других сайтах отзывов о работе компании мало, но и те, мягко говоря, не радуют.

«2 месяца, ремонт так и не сделан»: минчанке обещали поставить окна, взяли предоплату и пропали -12

Комментарии интернет-пользователей:
Отзывы липовые.

Приходят на дом, заключают договор по бешеным ценам. Берут предоплату в размере 70 %. В нашем случае, окно установили после двукратного обращения в милицию.

Количество недовольных заказчиков растёт.

Потребителям обещают скидки и даже рассрочку на выгодных условиях. Как только клиент «созрел», ему тут же предлагают подписать договор. А дальше – к гадалке не ходи.

«2 месяца, ремонт так и не сделан»: минчанке обещали поставить окна, взяли предоплату и пропали -15

Людмила Калугина:
Теперь я не только хочу вернуть деньги, но и за моральный ущерб. Что ж это?

2 месяца, ремонт так и не сделан.

Переплата за «дорогие и качественные» материалы нередко в несколько раз превышает среднюю рыночную стоимость. Но этих тонкостей Людмила не знала, поэтому сейчас, после многочисленных звонков, вместе со съёмочной группой «Добро пожаловаться» направляется в ту самую фирму, чтобы расторгнуть договор. Кстати, без предварительного звонка навестить «оконщиков» не получится. Звоним. Навстречу выходит уже приветливый и вежливый сотрудник компании. Однако пообщаться с руководством, так сказать, по душам, не удалось, дескать, нет на месте.

«2 месяца, ремонт так и не сделан»: минчанке обещали поставить окна, взяли предоплату и пропали -18

Беседа корреспондента и сотрудника фирмы:
Я вам звонила сегодня, может, вы готовы дать комментарий?

Нет руководства на данный момент.

Как вы собираетесь решать эту ситуацию?

Вы готовы вернуть деньги?

Конечно, человеку возвращают деньги и всё.

После длительных переговоров деньги Людмиле обещали вернуть в течение 7 дней. Сейчас женщине остаётся только ждать и надеяться на порядочность фирмы.

# Мошенничество # общество

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