«2 месяца, ремонт так и не сделан»: минчанке обещали поставить окна, взяли предоплату и пропали

Низкие цены, гарантия качества, быстрое изготовление! Как только сегодня не завлекают доверчивых покупателей. Но что же стоит за столь привлекательными предложениями?
Удачная сделка или вечная кабала?
Низкие цены, гарантия качества, быстрое изготовление! Как только сегодня не завлекают доверчивых покупателей. Но что же стоит за столь привлекательными предложениями?
Удачная сделка или вечная кабала?
Людмила Калугина:
Просмотрели сайт этой организации «Балконский дом». В течение часа приехал молодой человек, сделал обмер, и заключили договор.
На сайте компания предлагала лучшее соотношение цены и качества. Цену замерщик озвучил сразу – 893 рубля, в этот же день женщина внесла предоплату – 70%, но проверить качество Людмиле Калугиной так и не удалось.
Обещанных окон минчанка ждёт уже второй месяц.
Людмила Калугина:
Обещали окошко исполнить в течение 10 дней. По истечении указанного в договоре времени, я набрала. Когда я звонила в офис, отвечали некорректно, грубо, бросали трубки.
На «перезвоны» не отвечали.
И это повторялось неоднократно.
Людмила удивлялась: неужели, произошедшее – нелепая случайность? Ведь на сайте фирмы не было ни одного негативного отзыва.
Но вскоре этому нашлось своё объяснение.
Людмила Калугина:
Решили написать на сайте отрицательный отзыв, но он не был допущен модератором, он так и не появился.
За негативом далеко ходить не пришлось.
На других сайтах отзывов о работе компании мало, но и те, мягко говоря, не радуют.
Комментарии интернет-пользователей:
Отзывы липовые.
Приходят на дом, заключают договор по бешеным ценам. Берут предоплату в размере 70 %. В нашем случае, окно установили после двукратного обращения в милицию.
Количество недовольных заказчиков растёт.
Потребителям обещают скидки и даже рассрочку на выгодных условиях. Как только клиент «созрел», ему тут же предлагают подписать договор. А дальше – к гадалке не ходи.
Людмила Калугина:
Теперь я не только хочу вернуть деньги, но и за моральный ущерб. Что ж это?
2 месяца, ремонт так и не сделан.
Переплата за «дорогие и качественные» материалы нередко в несколько раз превышает среднюю рыночную стоимость. Но этих тонкостей Людмила не знала, поэтому сейчас, после многочисленных звонков, вместе со съёмочной группой «Добро пожаловаться» направляется в ту самую фирму, чтобы расторгнуть договор. Кстати, без предварительного звонка навестить «оконщиков» не получится. Звоним. Навстречу выходит уже приветливый и вежливый сотрудник компании. Однако пообщаться с руководством, так сказать, по душам, не удалось, дескать, нет на месте.
Беседа корреспондента и сотрудника фирмы:
Я вам звонила сегодня, может, вы готовы дать комментарий?
Нет руководства на данный момент.
Как вы собираетесь решать эту ситуацию?
Вы готовы вернуть деньги?
Конечно, человеку возвращают деньги и всё.
После длительных переговоров деньги Людмиле обещали вернуть в течение 7 дней. Сейчас женщине остаётся только ждать и надеяться на порядочность фирмы.