Как покинуть задымленное помещение и правильно позвонить в МЧС? Белорусские спасатели проводят акцию для школьников

Новости Беларуси. Правила безопасности и реагирования на чрезвычайные ситуации напомнят белорусским школьникам. 20 августа дан старт масштабной акции МЧС «В центре внимания – дети», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Проведение запланировано в несколько этапов. До конца августа в крупных торговых центрах и магазинах с участием спасателей будут работать тематические площадки. А с 1 сентября уроки безопасности начнутся в школах.