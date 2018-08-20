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Как покинуть задымленное помещение и правильно позвонить в МЧС? Белорусские спасатели проводят акцию для школьников

20 августа 2018 11:37
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Новости Беларуси. Правила безопасности и реагирования на чрезвычайные ситуации напомнят белорусским школьникам. 20 августа дан старт масштабной акции МЧС «В центре внимания – дети», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как покинуть задымленное помещение и правильно позвонить в МЧС? Белорусские спасатели проводят акцию для школьников-1

Проведение запланировано в несколько этапов. До конца августа в крупных торговых центрах и магазинах с участием спасателей будут работать тематические площадки. А с 1 сентября уроки безопасности начнутся в школах.

Как покинуть задымленное помещение и правильно позвонить в МЧС? Белорусские спасатели проводят акцию для школьников-4

Кроме этого, сотрудники МЧС проведут плановые эвакуации. На заключительном этапе в центре внимания будут самые маленькие белорусы. Как покинуть задымленное помещение и правильно позвонить в МЧС – о главных аспектах безопасности расскажут дошколятам.

# МЧС Беларуси # общество # Фотофакт

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