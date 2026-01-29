Наталья Эйсмонт поделилась подробностями докладов во Дворце Независимости

Наталья Эйсмонт, пресс-секретарь Президента Беларуси:

Один из самых важных финальных моментов сегодняшнего рабочего дня Президента. По всем приглашенным сегодня на беседу к главе государства были просьбы правительства и предложения Администрации Президента о перемещении их на другую работу. По итогам состоявшихся разговоров, Президентом эти предложения были отклонены. С их согласия все остаются на своих местах и должностях. Конечно, с каждым из докладчиков Президент, как и анонсировал, провел мужской разговор. Плюс, конечно, в обязательном порядке учитывал и то, что каждый из приглашенных сегодня на беседу достаточно хорошо справляется со своими обязанностями и по нынешнему месту работы.

Президент Беларуси заслушал доклады министра сельского хозяйства и председателя Мингорисполкома.