На расширенном заседании правления Нацбанка Беларуси подвели итоги работы финансового сектора в 2025-м

За 2025 год в стране удалось удержать устойчивость экономики, а процесс ценообразования находится на постоянном контроле. На расширенном заседании правления Нацбанка Беларуси подвели итоги работы финансового сектора в 2025 году, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Экономика сработала стабильно. Удалось обеспечить выполнение всех целевых показателей, которые определены указом Президента. Критерии по росту ВВП, экспорта товаров и услуг, увеличение денежных доходов, инвестиций – в пределах прогнозов. Однако есть и исключения. Роман Головченко, председатель правления Национального банка Беларуси:

Инфляция составила, как известно, 6,8 %, что выходит за рамки 5-процентного прогноза. Но при этом отмечаем, что процесс ценообразования управляем, находится на постоянном контроле у правительства и Национального банка. Следует учитывать, что для поддержания базовой инфляции в 2026 году на уровне 5 % сформирована и просчитана примерная траектория движения этого показателя. Вопрос поставлен на оперативный контроль, чтобы своевременно принимать меры.

С начала 2026 года наблюдается гиперукрепление российского, соответственно, и белорусского рубля по отношению к другим валютам. При стабильной ситуации на мировом финансовом рынке существенных колебаний по американскому доллару Нацбанк не прогнозирует.