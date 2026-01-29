Президент Беларуси заслушал доклад министра сельского хозяйства

Президент также заслушал доклад министра сельского хозяйства. В центре внимания – вопрос сохранности поголовья скота. Ведь это один из ключевых показателей в отрасли. Также обсуждалось, какие регионы демонстрируют стабильные результаты работы, а где ситуация требует вмешательства. Отдельно глава государства остановился на теме восстановлении райагросервисов, райсельхозхимии и строительных организаций в каждом районе.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Часто мне приходилось с вами общаться, особенно в эту зиму, как видишь, не зря напрягал я и области, и страну, и вас. Особенно с зимовкой скота. И Господь нас серьезно проверил. Поэтому первый вопрос: какова ситуация сейчас в сельском хозяйстве? Особенно с сохранностью скота. Что настораживает? Это самый важный вопрос. Какие регионы у нас впереди, а какие отстают? И, самое главное, причина того, что мы где-то не срабатываем. И как решаются задачи, которые поставлены мною? Восстановление райагросервисов, сельхозтехник старых, к примеру, райсельхозхимий, строительных организаций в каждом районе.

Ты работал председателем райсполкома, знаешь, что это такое. Чтобы в руках у председателя райисполкома был какой-то инструмент для того, чтобы не просто сидеть в кабинете и руками водить, руководить кем-то, но чтобы у него был инструмент на что-то влиять и оказывать помощь и поддержку.