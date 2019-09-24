УГАИ ГУВД Мингорисполкома: «В основной массе ДТП с участием детей случаются по вине взрослых»
Проскочила на красный: на переходе женщина сбила школьника. Мальчик выбежал из-за машины во дворе и попал под колеса иномарки. В Минске легковушка наехала на велосипедистку с ребёнком. За полтора года в столице маленькие пешеходы стали чаще попадать в аварии. ДТП с несовершеннолетними на двух колёсах – в топе криминальных сводок. Зато ЧП на авто отходят на второй план. Детские кресла доказывают свою эффективность.
Оксана Мехедко, инспектор по агитации и пропаганде УГАИ ГУВД Мингорисполкома:
В основной массе ДТП случаются с участием детей по вине взрослых: будь-то водителей, нарушающих ПДД, либо родителей, которые просто элементарно не следят за своими детьми, за их времяпрепровождением.
Ни один ребёнок не должен погибнуть в аварии – основная цель концепции «Добрая дорога». Ещё 8 лет назад этот проект выстрелил в Минске. Теперь философию безопасного пути предлагают познать всей стране. За 1,5 года столичные инспекторы не зарегистрировали ни одной детской смерти. С другой стороны – переломов, сотрясений мозга и обычных синяков стало больше.
Владислав Боев, корреспондент:
Целое поколение становится заложником большого города. Каждая десятая авария случается по дороге в школу и обратно. Еще чаще дети попадают под машину во дворе.
Школьников сбивают в пятницу и субботу. Пик аварий приходится на 6-7 вечера.
Юрий Важник, председатель правления Белорусской ассоциации экспертов и сюрвейеров на транспорте:
Ребенок отличается от взрослого не только по физическим параметрам, он по-другому думает и ведет себя при возникновении опасности. Малыша просто не видно из-за припаркованного авто, да и он тоже не знает, что там на дороге. Эти факты учитывают западные проектировщики при строительстве улиц и дворов, а вот наши – не обращают внимания.
Стой, смотри и слушай. Безопасно – иди. Такую формула поведения на дороге заучивают дети на Западе. Аналогичные правила звучат на уроках в белорусских школах. С помощью игр и фильмов столичные инспекторы занимаются даже с родителями.
Оксана Мехедко:
Буквально недавно мы отсняли совместно с одной продакшн-студией ролик на тему безопасного поведения детей, в том числе на дворовой территории. Плюс какие-то видеосюжеты, которые мы снимаем с телеканалами. Всё это идёт в работу.
Эксперты уверены, скрупулёзный мониторинг поможет свести аварии с детьми к минимуму. Важно следить где, когда и почему ребёнок попадает под машину. Не лишним будет установить полусферы во дворах. Ещё лучше – проектировать спальные районы так, чтобы у автомобилиста не было возможности подъехать к детской площадке.