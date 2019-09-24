УГАИ ГУВД Мингорисполкома: «В основной массе ДТП с участием детей случаются по вине взрослых»

Проскочила на красный: на переходе женщина сбила школьника. Мальчик выбежал из-за машины во дворе и попал под колеса иномарки. В Минске легковушка наехала на велосипедистку с ребёнком. За полтора года в столице маленькие пешеходы стали чаще попадать в аварии. ДТП с несовершеннолетними на двух колёсах – в топе криминальных сводок. Зато ЧП на авто отходят на второй план. Детские кресла доказывают свою эффективность.

Оксана Мехедко, инспектор по агитации и пропаганде УГАИ ГУВД Мингорисполкома:

В основной массе ДТП случаются с участием детей по вине взрослых: будь-то водителей, нарушающих ПДД, либо родителей, которые просто элементарно не следят за своими детьми, за их времяпрепровождением.

Ни один ребёнок не должен погибнуть в аварии – основная цель концепции «Добрая дорога». Ещё 8 лет назад этот проект выстрелил в Минске. Теперь философию безопасного пути предлагают познать всей стране. За 1,5 года столичные инспекторы не зарегистрировали ни одной детской смерти. С другой стороны – переломов, сотрясений мозга и обычных синяков стало больше. Владислав Боев, корреспондент:

Целое поколение становится заложником большого города. Каждая десятая авария случается по дороге в школу и обратно. Еще чаще дети попадают под машину во дворе.

Школьников сбивают в пятницу и субботу. Пик аварий приходится на 6-7 вечера. Юрий Важник, председатель правления Белорусской ассоциации экспертов и сюрвейеров на транспорте:

Ребенок отличается от взрослого не только по физическим параметрам, он по-другому думает и ведет себя при возникновении опасности. Малыша просто не видно из-за припаркованного авто, да и он тоже не знает, что там на дороге. Эти факты учитывают западные проектировщики при строительстве улиц и дворов, а вот наши – не обращают внимания.

Стой, смотри и слушай. Безопасно – иди. Такую формула поведения на дороге заучивают дети на Западе. Аналогичные правила звучат на уроках в белорусских школах. С помощью игр и фильмов столичные инспекторы занимаются даже с родителями. Оксана Мехедко:

Буквально недавно мы отсняли совместно с одной продакшн-студией ролик на тему безопасного поведения детей, в том числе на дворовой территории. Плюс какие-то видеосюжеты, которые мы снимаем с телеканалами. Всё это идёт в работу.