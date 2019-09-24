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Сотрудники МЧС поучаствовали в Tetris Challenge

24 сентября 2019 07:14
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Новости Беларуси. Популярный флешмоб – Tetris Challenge – поддержали белорусские спасатели, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Вызов Минскому городскому управлению МЧС передала оперативная бригада электросетей Минска.

Сотрудники МЧС поучаствовали в Tetris Challenge-1

Напомним, суть интернет-тренда: спасатели, медики и полицейские аккуратно раскладывают возле служебных автомобилей своё оборудование так, чтобы получился прямоугольник. Затем сами укладываются рядом.

Сотрудники МЧС поучаствовали в Tetris Challenge-4

Выглядит всё это забавно и напоминает любимую в детстве игрушку – Tetris. Ранее во флешмобе были замечены парни из «Витебскэнерго», Минских кабельных сетей. Поддержали тренд и белорусские нефтяники.

# Необычное # общество # Фотофакт

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