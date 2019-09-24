Сотрудники МЧС поучаствовали в Tetris Challenge

Напомним, суть интернет-тренда: спасатели, медики и полицейские аккуратно раскладывают возле служебных автомобилей своё оборудование так, чтобы получился прямоугольник. Затем сами укладываются рядом.

Выглядит всё это забавно и напоминает любимую в детстве игрушку – Tetris. Ранее во флешмобе были замечены парни из «Витебскэнерго», Минских кабельных сетей. Поддержали тренд и белорусские нефтяники.